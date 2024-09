7 Anni di Elemaca, leader nel settore della Link Building

Nel cuore della Basilicata, a Policoro, opera un’agenzia nata nel 2017 e che, nel giro di pochi anni, si è fatta strada nel Digital Marketing portando una vera e propria rivoluzione.

Elemaca è un'agenzia di Link Building conosciuta e apprezzata per aver dato vita a un metodo di lavoro ben preciso, grazie al quale vengono garantiti servizi rapidi e di qualità a prezzi molto competitivi.

Carlo De Giorgio, con la sua visione chiara e ambiziosa, ha fondato e condotto Elemaca verso numerosi successi. Oggi vanta una solida reputazione, sia a livello nazionale che internazionale, ed è diventata un punto di riferimento nel settore della SEO.

L'agenzia e i servizi che l'hanno resa popolare

L'agenzia si distingue per la capacità di fornire un supporto professionale non solo ai clienti finali, ma anche ad altre web agency che necessitano di assistenza specializzata nella gestione dei loro progetti SEO.

Elemaca si avvale di una piattaforma tecnologica avanzata, che permette ai clienti di selezionare autonomamente i siti su cui pubblicare i propri articoli. Questo approccio ha reso l'agenzia particolarmente apprezzata per la trasparenza e la flessibilità dei suoi servizi. Il network di siti, che conta oltre 22.000 unità, è uno dei più vasti e diversificati nel settore, pensato per offrire una copertura ampia e mirata per le campagne di Link Building e Digital PR.

Un database impressionante, frutto di anni di esperienza

L'elemento distintivo di Elemaca è il suo database di siti, costruito meticolosamente nel corso degli anni: una risorsa preziosissima per la pubblicazione di articoli destinati alla Link Building e alla Digital PR. Il network viene costantemente aggiornato per includere nuovi siti di alta qualità, mantenendosi così tra i più rilevanti del settore.

Il controllo periodico dei siti ospitanti garantisce che ogni pubblicazione avvenga su piattaforme reali e affidabili, con un monitoraggio continuo per evitare problemi di sovrapposizione o penalizzazione da parte dei motori di ricerca. Questo livello di attenzione nella selezione e nel mantenimento del network distingue Elemaca nel panorama competitivo della SEO.

Grazie alla possibilità di personalizzare tutti gli aspetti della pubblicazione, i clienti hanno sempre la possibilità di accedere a link di qualità, pertinenti e contestualizzati.

Il metodo: Link Building di alta qualità

Il metodo adottato per le campagne di Link Building si basa su principi di qualità e rilevanza: ogni link è attentamente progettato per essere in linea con l'argomento del sito del cliente, assicurando che non solo aumenti l'autorità del dominio, ma che contribuisca anche a migliorare l'esperienza utente. Questo significa che ogni backlink e anchor text sono creati per essere naturali e utili per chi naviga.

Le campagne di Link Building di Elemaca non si limitano alla sola acquisizione di link: ogni progetto è sempre pianificato includendo la redazione di guest post di valore scritti da copywriter professionisti.

Grazie alla combinazione vincente di esperienza, innovazione e dedizione alla qualità, Elemaca continua a essere una forza trainante nel mondo del digital marketing, a dimostrazione di come una strategia ben definita e una cura attenta ai dettagli possano portare a successi duraturi.