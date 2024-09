Buongiorno oggi ringrazio Lellalella che mi ha mandato la ricetta della Braciole all'Empolese, un piatto molto saporito e buono. Io non amo molte le braciole di manzo ma cucinate in questo modo le mangio volentieri e di gusto.

Ringrazio Lellalella anche per le foto che ci ha concesso della preparazione e del piatto finito.

La Braciola è la fetta magra di carne che può essere di manzo, vitello, maiale o agnello; la braciola in realtà corrisponde ad una fetta del carré, inteso come la parte anatomica collocata al centro della lombata (tra il capocollo ed il nodino).

Braciole all’Empolese

Ingredienti per quattro persone

4/8 fettine di carne di manzo

1 uovo

Un pizzico di sale

Pangrattato

Olio di oliva per friggere

2 spicchi di aglio

Passata di Pomodoro

Pepe

Peperoncino

Capperi

Prezzemolo

Preparazione

Prendiamo una ciotola e sbattiamo l’uovo aggiungendo un pizzico di sale, in un’altra ciotola mettiamo il pangrattato. Passiamo le fette di manzo prima nell’uovo e poi nel pangrattato. In una padella antiaderente mettete abbondante olio d’oliva e fate riscaldare fino a quando sarà bollente, mettete a friggere le fettine di carne impanate. Una volta cotte adagiatele in un piatto con carta assorbente per togliere l’eccesso di olio.

In un’altra padella mettete un pochino di olio d’oliva e fate soffriggere due spicchi d’aglio sminuzzati poi aggiungete abbondante passata di pomodoro, sale, pepe e peperoncino piccante a piacere. Facciamo addensare il pomodoro ma non troppo e dopo aggiungiamo le fettine di carne fritte, facciamole cuocere per pochi minuti da entrambi le parti e per finire aggiungiamo una manciata di capperi e di prezzemolo tritato.

Buon appetito da LellaLella.

