Croce Rossa Italiana, raccolta solidale per sostenere le famiglie in difficoltà

La raccolta si svolgerà presso il punto vendita "Mille Idee" a Quarrata (Via Statale, 177/A): dopo la prima giornata svoltasi il 7 settembre scorso, il prossimo appuntamento sarà per questo sabato 14 settembre.

I volontari saranno all’esterno del negozio per dare tutte le informazioni su questa iniziativa solidale e per raccogliere il materiale che i cittadini vorranno donare fra i prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale oltre che materiale scolastico (quaderni, penne, matite, pennarelli, ecc.).

Il materiale raccolto sarà distribuito alle famiglie quarratine in difficoltà con la collaborazione dell'associazione Pozzo di Giacobbe onlus e dell'Emporio Sociale di Quarrata.

“Riempire il nostro carrello solidale con questi materiali rappresenta un gesto semplice che può fare la differenza per molte persone che in questo momento vivono situazioni di disagio economico e sociale - spiega Gino Giuntini, Presidente della Croce Rossa Italiana-Comitato di Piana Pistoiese -. Ogni contributo, anche piccolo, può essere un grande aiuto per gli altri”.

“La solidarietà è un atto concreto che ci unisce come comunità, dimostrando che nessuno deve affrontare le difficoltà da solo - aggiunge Gino Giuntini -. Partecipare alla nostra raccolta di materiale significa contribuire al benessere delle famiglie che stanno attraversando un momento di bisogno. Un piccolo gesto, come riempire un carrello di beni essenziali, può fare una grande differenza nella vita di chi si trova in difficoltà”.

“Ringrazio i cittadini che hanno partecipato il 7 settembre donando già una parte di materiale ed il negozio Mille Idee che ci ha ospitato e ci ospiterà anche il prossimo sabato 14 settembre - conclude il Presidente Giuntini -. Rivolgo un caloroso invito a tutti a partecipare sabato prossimo con ulteriori donazioni, che ci aiuteranno a sostenere chi ha bisogno. Insieme, possiamo costruire un futuro più giusto e solidale”.

Fonte: Ufficio Stampa