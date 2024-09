Diocesi Pistoia, il monito del Vescovo Tardelli: "Delirante qualsiasi giustificazione del male"

“Trovo inaccettabile e a tratti delirante qualsiasi giustificazione del male. Non può esistere situazione in cui si possa arrivare ad auspicare o, ancor peggio, prevedere il male quale ‘risoluzione’ a situazioni, siano esse anche complesse. Questa deriva, fomentata ed alimentata anche da persone che ricoprono incarichi istituzionali, mi preoccupa ed è un ulteriore passo che ci allontana non solo dal messaggio del Vangelo, ma anche dal poterci definire umani”.

Questa la nota del Vescovo di Pistoia e Pescia, Mons. Fausto Tardelli, a seguito delle esternazioni susseguitesi negli ultimi giorni, sui social e non solo, in riferimento a recenti fatti di cronaca (questo il riferimetno ai fatti di cronaca, ndr).

“Non posso che concordare con Monsignor Giulietti - conclude Mons. Tardelli, facendo riferimento all’Arcivescovo di Lucca - quando dice che il male vince quando ci rende cattivi”.