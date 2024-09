Dopo la degenza in chirurgia toracica, dona quadro all'ospedale

Mauro Sensi ha ottantasei anni. Da sempre lo accompagna la passione per l'arte. La pittura è un'amica che non lo ha lasciato solo neppure nel momento più difficile, ovvero dopo un'operazione chirurgica a Siena a cui ha fatto seguito un periodo di degenza in reparto che si è protratto più a lungo del previsto.

Eppure il signor Sensi ha sviluppato un profondo affetto nei confronti del personale sanitario che ha incontrato a Le Scotte, specie nel reparto di chirurgia toracica diretto dal professor Piero Paladini. Sensi è tornato a casa e ha dipinto un quadro proprio per i professionisti dell'ospedale. Si tratta di una tela raffigurante due alberi polmonari, prima secchi e poi in fiore.

"Ho lasciato qui un pezzo di me stesso: ne è valsa la pena. Mi rendo conto di quanto amore e supporto ho ricevuto da tutti voi. A ogni chiamata una pronta risposta. Di giorno, di notte. Emozione unica aver vissuto qui, dall’oscurità alla luce. Da oggi sicuramente saprò dare di più. È colpa vostra vero? Ricordo i vostri volti. Che belli! E anche i vostri nomi. Vi abbraccio tutti insieme e vi ringrazio con tutto il mio cuore". È questo il messaggio che compare a margine del quadro donato da Sensi all'Aou Senese.

Paladini ha ricevuto il regalo da Sensi assieme a Rodrigo Lopez Pollan, coordinatore infermieristico: "Fa piacere ricevere questi attestati di gratitudine. È un riconoscimento a tutti noi e, più in generale, a tutto l’ospedale. Con l’auspicio che sempre più pazienti possano trovare una risposta empatica e umana, e non solamente tecnico-professionale, alle loro esigenze di cura".