Empoli, prima delle partite i dj set di Federico Scavo & Friends: esordio con la Juve

L'Empoli apre le partite con un dj d'eccezione. Federico Scavo esordirà con la Juventus, ma non in campo: sarà in tribuna a trasmettere emozioni alle persone in campo e sugli spalti. Il noto artista di Fucecchio, tifoso dell'Empoli, sarà al centro nella stagione 2024-25 di Serie A di un nuovo format che si chiama 'Federico Scavo & Friends x Empoli FC'.

Si tratta di un nuovo progetto che coinvolge Scavo e l'Empoli e che "unisce la passione per il calcio alla potenza della musica e dell’intrattenimento di alto livello". Federico Scavo, come detto, inizierà la sua avventura al Castellani-Computer Gross Arena il 14 settembre per Empoli-Juventus.

Solid Booking informa che assieme a Scavo "in ogni partita ci saranno ospiti internazionali diversi per un viaggio sonoro nei momenti pre-partita". Ancora non c'è un elenco dei diversi ospiti ma di certo l'Empoli rivoluziona i minuti prima delle gare, al posto di una normale selezione musicale arriva un vero e proprio show.