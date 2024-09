Marina di Pisa, valori di alga Ostreopsis entro i limiti dagli ultimi rilievi di Arpat

A seguito degli ultimi monitoraggi effettuati da Arpat sul litorale pisano si rende noto che i valori rilevati nel tratto in corrispondenza di via della Repubblica Pisana sono corretti e dunque entro i limiti. I campionamenti eseguiti in data 10 settembre lungo il litorale pisano hanno determinato che la concentrazione di Ostreopsis è risultata essere inferiori al valore limite di 10.000 cell/L.

In occasione dei rilievi fatti il 5 settembre non si era necessaria alcune misura precauzionale, solo un invito a porre particolare attenzione nell’accesso all’arenile e alle aree prospicienti (fino a 100 metri)

Ulteriori informazioni sui monitoraggi effettuati da ARPAT per misurare la concentrazione di alga Ostreopsis ovata nelle acque marine sono consultabili a questo link: https://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/acqua/balneazione/ostreopsis-ovata/dati-monitoraggio/ostreopsis-ovata.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa