Riapre il nido privato 'I Girasoli' di Strada in Chianti

Si amplia la rete dei servizi dedicati alla prima infanzia nel territorio comunale di Greve in Chianti. Il nido privato “I Girasoli”, situato a Strada in Chianti, ha riaperto oggi dopo l'interruzione dell'attività, comunicata nei mesi scorsi dall'ex gestore che aveva condotto il servizio fino a quel momento. L'importante novità che l'amministrazione comunale accoglie con grande favore è l’ingresso di una nuova gestione, la Cooperativa sociale Giovanni Paolo II della rete Scuole per Crescere, e il relativo percorso di accreditamento e ottenimento dell'autorizzazione comunale che consente la ripresa di un servizio fondamentale, radicato da una ventina d'anni sul territorio e ampiamente fruito dalle famiglie di Greve in Chianti e dei comuni limitrofi, proprio in virtù della posizione strategica della struttura, vicina ai territori di Bagno a Ripoli e Impruneta.

La struttura, caratterizzata da avvolgenti open space e spazi dedicati alle varie attività dei più piccoli, è in grado di accogliere fino a 25 bambine e bambini ed è dotata di un'ampia area esterna.

“La struttura privata - dichiara l’assessore alle Politiche educative Giacomo Amalfitano - consente di far fronte alle esigenze del territorio e si rivela di particolare importanza proprio nella fase in cui, con il provvedimento regionale Nidi gratis, ci troviamo di fronte ad un aumento considerevole delle domande di iscrizione da parte delle famiglie nei due nidi comunali di Greve e Greti dove anche quest'anno accoglieremo una settantina di bambine e bambini”.

“La riapertura del nido di piazza Landi - tiene a dire l'assessore - è una buona notizia per tutto il territorio, cogliamo l'occasione per rivolgere alla nuova gestione i migliori auguri per l'attività educativa che ha inaugurato da poche ore. Un ringraziamento alla proprietà, alla nuova gestione e ai dipendenti comunali dell’ufficio scuola per il lavoro che hanno svolto in tempi celeri per favorire la riapertura”.

La struttura di proprietà di Paola Pieraccioni, in veste di presidente dell’associazione “I Girasoli”, è gestita dalla Cooperativa sociale Giovanni Paolo II, guidata da Mario Monti Guarnieri.

Per informazioni e iscrizioni: Asilo Nido “I Girasoli”

DOVE: piazza E. Landi Strada in Chianti

RIFERIMENTI: tel. 055 858393.

APERTURA: dalle ore 7.30 alle ore 17.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO