Vicchio: verso la conclusione i lavori di consolidamento del ponte di Trasassi

Si avvicinano ormai alla conclusione i lavori di consolidamento strutturale del ponte di Trasassi, nel comune di Vicchio. La fase che scatterà prossimamente, quella pressocché definitiva, comporterà obbligatoriamente la chiusura totale della viabilità. Verrà realizzata infatti una soletta armata su tutto il ponte per migliorarne le condizioni statiche e di sicurezza. Le lavorazioni da eseguire prevedono la realizzazione dello scavo, la predisposizione del sottofondo, l'armatura della soletta ed il successivo getto di calcestruzzo. Per l’esecuzione si rende necessaria la chiusura del ponte con interdizione del transito veicolare h24, giorni feriali e festivi, dal 23 settembre al 6 ottobre, mentre il transito dei pedoni sarà sempre consentito.

In un recente incontro in Comune tra l’Amministrazione, Ufficio Tecnico e progettisti, una rappresentanza degli abitanti della zona si sono illustrati nel dettaglio i prossimi lavori e dopo un confronto sono state previste misure per ridurre il più possibile il disagio, inevitabile, che i residenti avvertiranno. Sarà realizzata una viabilità alternativa provvisoria (dalla Sp 551 in direzione Ampinana-Rossoio) ad uso esclusivo di residenti (con veicoli 4x4) e mezzi di soccorso. Il transito su tale viabilità sarà soggetto a limitazioni di peso e dimensione del veicolo. Durante la marcia i veicoli dovranno rispettare il limite di velocità di 5 km/h (passo d'uomo). Il Comune sta individuando delle modalità operative che consentano adeguati standard di sicurezza concordandole con tutti i soggetti preposti.

Tutti i gli interessati, residenti ma anche proprietari di seconde case, sono esortati a programmare interventi e attività straordinarie nelle settimane precedenti o successive alla chiusura. Seguiranno eventuali ulteriori aggiornamenti.

Fonte: Comune di Vicchio-ufficio stampa