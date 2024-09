Al via i lavori di pulizia di tombini e caditoie a Santa Croce

Pulizia dei tombini e delle fogne, è partita questa mattina 13 settembre una prima serie di interventi nel centro cittadino di Santa Croce sull'Arno. L'ufficio tecnico su indicazione degli amministratori infatti ha predisposto la pulizia del sistema di drenaggio delle acque piovane in via Donica, Via del Bosco, via della Libertà, via don Morosi, via Sant'Andrea, via Vasari, via Giordano Bruno, via Tasso, via 2 Giugno. Questa mattina la ditta incaricata ha aperto ogni tombino di questi tracciati rimuovendo, dove necessario il materiale che ostruiva le griglie e poi ha pulito con un getto ad alta pressione le varie caditoie.

Una prima serie di interventi che era in programma da settimane, ma che a causa dei molti incarichi la ditta è riuscita ad evadere solo in questi giorni. La pulizia dei tombini e delle caditoie poi nelle prossime settimane verrà estesa anche alle altre zone del Comune. I lavori sono stati fatti con un residuo dell'impegno di spesa di circa 15 mila euro che era stato lasciato dalla precedente amministrazione e che la giunta Giannoni ha deciso ottimizzare per migliorare la sicurezza idraulica del territorio. Un piccolo intervento che dovrebbe aiutare a migliorare la situazione.

"Non possiamo con la disponibilità economica che abbiamo pulire tutti i tombini del territorio in una sola volta – spiega l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri – ma cominciamo dalle zone che ci hanno dato più problemi, poi appena possibile ci occuperemo anche delle altre zone. Tenere puliti i tombini e le caditoie, da fogli e dalla sporcizia che nel periodo estivo tende ad accumularsi, non è certo la risoluzione dei problemi idraulici del territorio, ma sicuramente aiuta ad attenuare le criticità garantendo, finché la pioggia rimane in un regione di normalità il drenaggio delle acque".