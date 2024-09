La serata del 12 settembre, nella suggestiva cornice del Teatro Cartiere Carrara, si è svolto il concerto in onore dei “Martiri di Fiesole” che ha visto l’esibizione della Banda dell’Arma di Carabinieri, dell’Orchestra della “Scuola di Musica di Fiesole” e del coro della “Cappella Musicale di Firenze, il tutto arricchito da un brano tratto dall’opera lirica del Maestro Hershey Felder, ispirata a quei tragici eventi.

L’iniziativa, organizzata in occasione delle commemorazioni per l’80° anniversario del sacrificio dei “Martiri di Fiesole”, si è svolto alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, delle massime Autorità Regionali e provinciali della Toscana nonché di un pubblico appassionato, che ha espresso il proprio gradimento per l’impeccabile esecuzione.

Il variegato repertorio, ha spaziato tra brani classici e di musica operistica (“Zapnfenstreich n. 1” e “Coriolano” di L. Van Beethoven, “We March on united” di M. Martinelli, “We were soldiers” di N. Glennie Smith, “Martiri di Fiesole” di Hershey Felder, “Madama Butterfly” e “Gianni Schicchi” di G. Puccini, “La Fedelissima” di L. Cirenei) e si è concluso con l’esecuzione dell’Inno Nazionale “Il canto degli italiani” di M. Novaro.

Al termine, il Signor Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo LUZI, nel prendere la parola ha sottolineato l’importanza di queste giornate per l’Arma, dedicate ad onorare la memoria di tre giovanissimi Carabinieri che, sacrificando la loro vita per salvare quella di dieci innocenti ostaggi delle forze di occupazione tedesche, hanno dato dimostrazione della loro adesione ai più alti valori etici e di spirito di sacrificio spinto fino all’estreme conseguenze, che ancora oggi accomunano l’impegno dei militari dell’Arma.

Fonte: Ufficio stampa