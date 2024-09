In casa ha più di sei chili di droga, arrestato a Firenze

La polizia di Firenze ha arrestato un 30enne del luogo con l’accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno sequestrato nel suo appartamento in zona Le Cure quasi 6 chili e mezzo di droga. Lo hanno sorpreso di fronte al pianerottolo con una busta per la spesa sospetta, dentro aveva un etto di marijuana. In tasca aveva 1200 euro in contanti.

La polizia è andata a fondo nella vicenda e pochi istanti dopo il ritrovamento dello stupefacente è scattato il blitz nella sua abitazione. Al suo interno sono stati sequestrati all’incirca atri 2 chili e mezzo di marijuana, 2 di hashish, alcuni grammi di cocaina e quasi 2 chili di una sostanza verosimilmente riconducibile come tipologia alla chetamina, ma che solo approfondite analisi chimiche della Polizia Scientifica potranno confermarne con certezza l’eventuale natura illecita.

Sequestrati, infine, altri 2600 euro in contanti (che, sulla base di una prima ipotesi, gli investigatori ritengono essere probabili proventi di un’illecita attività di spaccio) oltre a due bilancini di precisione, materiale solitamente utilizzato per il confezionamento della droga e circa due etti di probabile sostanza da taglio. Il 30enne è a Sollicciano.