Il giovanissimo Lorenzo Sani vola a Londra per i mondiali di Subbuteo con i colori dell'Empoli Il sindaco Mantellassi accoglie il campione dell'Under 16: "Qualunque sia il risultato, per Empoli è una vittoria"

Non si ferma il giovanissimo campione di Subbuteo empolese Lorenzo Sani . Dopo i successi in Nazionale con l'Under 12, il 13enne di Ponzano, iscritto al Subbuteo Club Sombrero di San Miniato Basso, adesso è salito di categoria ed è l'unico toscano della compagine di 6 atleti dell'Under 16 della Fisct (Federazione Italiana Subbuteo Calcio Tavolo). La prossima settimana sarà ospite a Tunbridge Wells, nella contea del Kent in Inghilterra, per i tornei mondiali, un'occasione importantissima in cui il giovanissimo si farà certamente valere. A testimoniare il grande talento anche il sindaco Alessio Mantellassi , che ha accolto oggi in Sala del Consiglio comunale la famiglia Sani per congratularsi di tutti i successi finora raccolti, come la vittoria agli Europei di Gibilterra lo scorso anno con l'Under 12.

"Per Empoli è motivo di orgoglio - spiega il primo cittadino Alessio Mantellassi - avere un campione così giovanissimo, che si fa valere in uno sport amatissimo da grandi e piccini. Per di più, Lorenzo gareggia con la sua formazione con la maglia dell'Empoli Fc, quindi una doppia gioia. Ho dato appuntamento a lui e alla sua famiglia a mondiali finiti, ma qualunque sarà il risultato, la presenza a questi tornei è certamente una vittoria" .

"Come assessora allo Sport - commenta Laura Mannucci - faccio il mio 'in bocca al lupo' a questo giovane e talentuoso ragazzo. Porta in alto l'orgoglio empolese Lorenzo, siamo e saremo fieri di te. È sempre un piacere avere ragazzi che ce la mettono tutta e si impegnano per raggiungere ottimi traguardi. Forza Lorenzo!".

Al termine della visita, Lorenzo Sani ha fatto dono dell'amministrazione di tre kit squadra in azzurro Empoli, un regalo unico e ben gradito.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa