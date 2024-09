Consolidata la scarpata e rifatta la strada in via Botinaccio

Sono terminati i lavori di consolidamento della scarpata e il rifacimento della strada in via Botinaccio. Grazie a un investimento di 105.000 Euro ricavati prevalentemente da fondi esterni al bilancio comunale, ottenuti dallo Stato. La viabilità è ora più sicura, il versante è stato ripristinato e manca soltanto la realizzazione della segnaletica orizzontale per completare l’intervento.

L'area oggetto del cantiere si trova sul crinale che separa le valli del Torrente Orme e del Torrente Turbone, da tempo soggetta a movimenti franosi e smottamenti localizzati della scarpata stradale. Il progetto prevedeva la costruzione di una scogliera di 25 metri per stabilizzare il versante mediante blocchi di pietra, il rifacimento dell'asfalto nel tratto stradale interessato e l’installazione di un nuovo guard-rail in acciaio corten. Sono state inoltre posizionate geostuoie sul crinale per migliorare la stabilità del terreno ed è stato riorganizzato il sistema di regimazione delle acque.

“Questo lavoro era un impegno preso con la cittadinanza per ripristinare il paesaggio e la sicurezza stradale in un punto di particolare pregio del territorio comunale, ossia la collina di Botinaccio” commenta Marco Pierini, vicesindaco del Comune di Montespertoli nonché assessore ai Lavori Pubblici. “La lotta al dissesto idrogeologico è una priorità di questa amministrazione da tempo: questo è infatti solo l’ultimo di una serie di investimenti rilevantissimi per mettere in sicurezza versanti di frana, tutti coperti quasi esclusivamente da risorse esterne al bilancio comunale. Il prossimo obiettivo è quello di dare il via ai lavori di messa in sicurezza della frana di via San Piero in Mercato, previsti per l’inizio del 2025” conclude.

Il Comune di Montespertoli, a questo proposito, ricorda che con questo intervento ammontano a 2 milioni di Euro le somme investite dall’ente nell’ultimo quinquennio per la messa in sicurezza dei versanti franosi e la lotta al dissesto idrogeologico. I lavori dell’intervento di via San Piero in Mercato, ancora da aggiudicare, portano a oltre 3 milioni il totale delle risorse ottenute dal Comune di Montespertoli a questo scopo nel quinquennio 2019-2024.

Si informa infine la cittadinanza che altre lavorazioni interesseranno via Botinaccio: è stato infatti disposto il divieto di transito in via Botinaccio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 16 al giorno 20 settembre 2024 nel tratto compreso tra l’innesto di via della Leccia fino all’innesto con via Verdigliana Alta, per consentire la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato da parte di E-distribuzione.

Fonte: Ufficio Stampa