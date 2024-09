Multiscena a Vinci, spettacoli di Antonella Questa e Alessandro Benvenuti

Al via il Festival Multiscena di Vinci. I due spettacoli in programma, sabato 14 e domenica 15 settembre, si terranno in piazza Masi, nel borgo alto di Vinci.

La XXVII del festival, promosso dal Comune di Vinci e organizzato dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro, propone domani sera alle 21 lo spettacolo di Antonella Questa

Vecchia sarai tu!.

Come viviamo oggi l’età che avanza? Abbiamo ancora il diritto di invecchiare?

In una società in cui la vecchiaia è diventata un vero e proprio tabù e le persone anziane sono sempre più relegate ai margini, Vecchia sarai tu! ci regala un altro punto di vista.

Tre generazioni a confronto offrono un ritratto divertente e amaro sullo scorrere del tempo: nonna Armida, chiusa in ospizio contro la propria volontà e determinata a tornare alla vita di sempre, sua nuora Sabine, impegnata a fermare il tempo sul proprio corpo e la nipote Monica, ossessionata dallo scorrere veloce dei giorni, che non le permette di vivere appieno la vita.

Uno spettacolo che con leggerezza e sensibilità porta a riflettere su quanto la vecchiaia possa anche essere un dono e regalare ancora momenti ricchi e belli.

Domenica 15 settembre Alessandro Benvenuti porta a Vinci Pillole di me. Si tratta di un po’ di “robe comiche”, un po’ recitate, un po’ lette, per raccontare il divertimento nel vivere una vita sul filo di una comicità condensata in pillole salvifiche che proteggono il cervello e sua cugina Anima, dal brutto che l’esistenza ogni giorno ci propone con sadico entusiasmo, senza che nessuno le abbia minimamente chiesto niente.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21 sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al teatro di Vinci, via Pierino da Vinci.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, 335 5945440 oppure Comune di Vinci -ufficio turistico 0571/933285.

Per tenersi aggiornati sugli eventi si può seguire la pagina Facebook di Giallo Mare Minimal Teatro @giallo.teatro o su Instagram giallo_mare_minimal_teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa