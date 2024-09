Oltre mille bambini per tre mesi di centri estivi

Oggi, venerdì 13 settembre, si sono chiusi i centri estivi Uisp, che quest’anno si sono tenuti in quattro comuni dell’Empolese Valdelsa. Un’avventura iniziata il 10 giugno scorso e durata tutta l’estate, che ha visto una partecipazione altissima. Oltre mille i bambini e le bambine che sono stati coinvolti in questi tre mesi grazie ai nostri 27 operatori, che hanno garantito al meglio lo svolgimento di tutte le attività, alle amministrazioni comunali che ci hanno creduto e alle società sportive che ci hanno affiancato.

«Non posso che essere soddisfatta - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - per questi numeri e questi ottimi risultati dei nostri centri estivi, che si confermano essere una colonna portante dell’attività Uisp. Sono sempre di più le famiglie che decidono di iscrivere bambini e bambine con noi in un passa parola che ci gratifica. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di supportare le famiglie in un periodo così lungo e allo stesso tempo quello di ricercare di migliorare l’offerta e il divertimento. Ringrazio tutti gli operatori per aver pensato in questa calda estate un programma così variegato ogni settimana. Programma che ha permesso a tutti coloro che facevano più settimane di divertirsi tanto senza ripetizioni. Ringrazio le associazioni affiliate che hanno proposto tanti sport, il nostro staff e tutti quelli che si sono profusi in una estate colorata e all’insegna del sorriso. Al centro di ciò che proponiamo ogni anno ci sono sicuramente l’attività motoria e lo sport come punti di partenza principale ma anche come motori di benessere e di sviluppo anche per i più piccoli. Senza dubbio, però, il risultato migliore a cui tendiamo sempre è quello della condivisione, della socialità, dell’inclusione e del divertimento. Chiudiamo questi tre mesi con la consapevolezza di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati con la soddisfazione più grande proveniente dai piccoli grandi utenti che mai come questo anno hanno confermato settimana su settimana, facendoci toccare con mano il loro gradimento. Chiudiamo programmando già le prossime scadenze dei centri invernali».

Le proposte - “Gioco, sport e avventura” per bambini e bambine tra 4 e 6 anni e “Multisport” per ragazzi e ragazze tra 6 e 14 anni - hanno permesso a tutte e tutti i partecipanti di prendere contatto con diverse discipline sportive: calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera. Ma anche scherma, hockey, pattinaggio, karatè e molte altre ancora. Inoltre uno spazio importante è stato dato ai laboratori manuali, al teatro, alle escursioni alla scoperta delle bellezze del territorio. Una delle novità più apprezzate è stata l’introduzione di lezioni di inglese, rivolte a bambine e bambini di età compresa atra 4 e 8 anni, attraverso il programma Hocus&Lotus dell’Università La Sapienza di Roma. Un modello che ha permesso di veicolare la lingua mediante il movimento, il canto, il ballo e il teatro mimico-gestuale.

I comuni interessati dai centri estivi Uisp quest’anno erano quattro. Accanto a Empoli, Gambassi e Montaione, dove da anni ormai si organizzano le attività, c’era anche Montelupo. Qui i nostri centri sono stati una splendida prima volta, grazie alla collaborazione della Asp Montelupo e della Usc Montelupo.

Fonte: UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA APS