Scuola, a Empoli 10mila studenti cominciano una nuova avventura

Lunedì 16 settembre comincia un nuovo anno scolastico a Empoli. Hanno risposto all'appello poco più di 10mila bambine e bambini (per la precisione, 10.007), un numero in linea con i dati dello scorso anno. Con una novità: l'inaugurazione della nuova scuola 'Jacopo Carrucci' di via Liguria a Pontorme, al via proprio con la prima campanella dell'anno.

"Riparte l'anno scolastico e sono entusiasta di dare l'avvio a una nuova scuola - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - , quella dedicata al Pontormo. Ho seguito assieme all'assessora Maria Grazia Pasqualetti, agli uffici comunali, alle ditte impegnate, che ringrazio, tutti i passaggi per arrivare alla fatidica data del primo giorno. Ricevere una bella eredità come questa dall'amministrazione di Brenda Barnini che mi ha preceduto è certamente un bellissimo regalo. Ma tutti gli uffici hanno lavorato anche per il resto delle scuole che apriranno, con tutte le manutenzioni necessarie. Ricordo che con la variazione di bilancio di luglio 'Empoli 100 giorni' la nostra amministrazione ha stanziato 125mila euro per rinnovare gli arredi e 200mila euro per interventi di manutenzione. Noi teniamo alla scuola e così lo dimostriamo ai 10mila studenti e alle loro famiglie".

"Fin dal primo giorno dalla mia nomina in giunta - commenta l'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti - mi sono occupata di come migliorare la qualità della vita di studenti, insegnanti e personale ATA in vista del 16 settembre. La scuola è un mondo complesso e ci sono tante variabili, ma crediamo di aver raggiunto il miglior risultato possibile per questo avvio di stagione. I ringraziamenti sono doverosi per chi si è impegnato e continuerà a farlo anche nei prossimi mesi. Nel frattempo, buon anno scolastico a tutte e tutti!"

GLI ISCRITTI NEL DETTAGLIO - Sono 794 i bambini che frequentano il triennio della scuola dell’infanzia nei due Istituti Comprensivi di Empoli. Sono 1.860 quelli iscritti alle scuole primarie pubbliche e paritarie. Nelle scuole secondarie di primo grado sono invece 1.303 (alla Vanghetti 652, alla Busoni 505, 146 alle paritarie). Il numero degli studenti delle scuole superiori è pari A 6.050 iscritti. Secondo i primi dati aggiornati degli uffici comunali, risultano 1.640 iscritti al ‘Pontormo’, 1.405 al ‘Virgilio’, 1.214 al ‘Fermi-Da Vinci’, 1.602 al ‘Ferraris-Brunelleschi’, 113 al Calasanzio e 76 nelle classi della Santissima Annunziata per gli indirizzi disponibili di linguistico e scienze umane.

I DIRIGENTI I dirigenti delle scuole empolesi rimangono invariati rispetto allo scorso anno. Sono infatti: Marco Venturini dell’Istituto Comprensivo Empoli Est, Maria Anna Bergantino dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest, Gaetano Flaviano per l’Istituto Superiore Fermi – Leonardo da Vinci, Grazia Mazzoni per l’Istituto Superiore Ferraris Brunelleschi, Filomena Palmesano (Istituto Superiore Il Pontormo), Valeria Alberti (Istituto Superiore Virgilio), Anna Maria Zalli per secondaria di secondo grado, Lorella Mancini per secondaria primo grado e Caterina Tofanelli per primaria (SS. Annunziata).

MENSA SCOLASTICA – Il servizio di mensa scolastica partirà da lunedì 23 settembre in coincidenza con la partenza dell’orario scolastico regolare come concordato con gli Istituti Comprensivi nelle riunioni di programmazione tenutesi durante l’estate. Qualche dato sul servizio: lo scorso anno sono stati forniti 51.082 pasti fra nidi e centro ZeroSei, 120.053 pasti ai bambini delle scuole materne, oltre 199.019 ai bambini delle scuole elementari.

In totale la cifra, considerando anche altre voci, fa salire il numero di pasti serviti nelle scuole a quasi 386.456 in un anno scolastico. Il costo totale del servizio è di oltre 2,5 milioni di euro (nello specifico 2.518.418,21), per circa la metà coperto dalle famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio e per il resto dai cittadini empolesi tramite la fiscalità comunale. Ricordiamo che la tariffa per la mensa scolastica (scuola infanzia, primarie e secondaria di primo grado) varia a seconda delle fasce Isee: fino 5.000 euro c’è l’esonero; fra 5.000,01 e 11.000 è di 1,70 euro a pasto; fra 11.000,01 e 16.000 è di 3,40 euro; tra 16.000,01 e 25.000 è di 3,80; oltre 25.000 euro il pasto è di 4,10 euro.

TRASPORTO SCOLASTICO - Al 4 settembre, saranno 412 gli iscritti che utilizzeranno il servizio scuolabus: 83 dell'infanzia, 202 delle primarie e 127 delle scuole medie. Sono 369 i km giornalieri (tra andata e ritorno) calcolati per studentesse e studenti delle materne, altrettanti per le elementari e 205 per le medie. Quasi mille km al giorno. Il Comune investirà circa 540mila euro per il servizio.

ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA IN CLASSE – Il Comune di Empoli stanzia una cifra di circa 1,6 milioni di euro per sostenere l’assistenza socio-educativa in classe che si realizza per i bambini con disabilità che frequentano dal nido alla scuola secondaria di II grado. Un implemento importante è stato stanziato dall'amministrazione: la spesa lo scorso anno era di 1,2 milioni, 400mila euro in meno che sono stati aggiunti per non perdere un servizio importante, ossia l'assistenza sin dal primo giorno di scuola nonché, nei mesi successivi, l'attivazione di progetti di inclusione nelle classi con alunni con disabilità. Ricordiamo che non si tratta della presenza di un insegnante di sostegno ma di operatori formati per l’assistenza socio-educativa del bimbo/a o ragazzo/a con disabilità che viene seguito/a durante la sua presenza a scuola.

Gli studenti che saranno assistiti nell'anno scolastico 2024/25 sono 167 (dai nidi fino alle scuole secondarie di II grado) per un totale di 2.000 ore settimanali di assistenza richieste. Per fare un paragone su quanto è cresciuto e richiesto il servizio, meno di 10 anni fa, nel 2015, il costo è stato di 536.300 euro per 75 alunni interessati.

SENZA ZAINO - Siamo a nono anno scolastico del Progetto ‘Senza Zaino’, avviato nell’anno scolastico 2015/2016. Il progetto è stato potenziato costantemente di anno in anno. Sono coinvolte sia scuole dell’infanzia, sia primarie, fino al livello della secondaria di primo grado. I plessi interessati sono per l’istituto comprensivo Empoli Est: scuola dell’infanzia di Ponzano, Serravalle e Cortenuova, scuola primaria di Ponzano, scuola secondaria Vanghetti per il terzo anno con 1 sezione. Per l’istituto comprensivo Empoli Ovest: scuola dell’infanzia Pier della Francesca, scuola primaria di Cascine, Avane e Michelangelo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa