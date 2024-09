Trovato a terra ferito, soccorsi nella notte a Pontedera

Due persone ferite trovate a terra, a Pontedera nella zona della stazione. Il più grave, un giovane, è stato trasportato all'ospedale di Cisanello mentre l'altro al Lotti di Pontedera. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione. Il giovane è stato trovato sanguinante vicino alla rotatoria tra la Tosco Romagnola e via Pisana. Portato a Pisa, con un fendente all'altezza della scapola, le sue condizioni non sarebbero gravi e sarebbe rimasto sempre cosciente. Ad allertare il 112 e di conseguenza l'arrivo dei mezzi inviati dal 118, sarebbero stati alcuni passanti che hanno visto il ragazzo, di origine marocchina, disteso per terra che perdeva sangue dalla parte alta della schiena. Secondo quanto emerso, il giovane vive vicino Fucecchio e in precedenza era stato ospite di un centro di accoglienza. Vicino c'era l'altro ferito, connazionale. Ignote al momento le cause della vicenda e chi ha inferto il colpo alle spalle: altri casi simili sarebbero accaduti nella zona, non nuova a illegalità tra cui risse e spaccio di droga.