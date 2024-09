Venticinque panetti di hashish da 2,5 chili ritrovati nei cespugli a Meleto

Venticinque panetti di hashish del peso di 2,5 Kg complessivi, sono stati ritrovati all'interno di un cespuglio, nella zona nei dintorni di Meleto. A scoprire il nascondiglio della droga sono stati gli agenti della Polizia Municipale di San Miniato, guidati dal comandante Dario Pancanti, che, durante il servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dell'abbandono dei rifiuti, hanno trovato un sacco contenente la droga.

I panetti, del valore di circa 20mila euro, erano stati confezionati, sistemati in un sacchetto termico e poi depositati in un piccolo covo nascosto, probabilmente già utilizzato altre volte proprio per questo scopo. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e sarà distrutta.

"Il personale della Polizia Municipale ogni giorno è impegnato sul territorio, in differenti azioni di contrasto degli illeciti - commentano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessora alla Polizia Municipale Azzurra Bonaccorsi -. Le azioni di intervento riguardano più fronti, dall'abbandono dei rifiuti allo spaccio di droga e molto altro, con attenzione massima su molte zone considerate critiche. Ritrovamenti come questi sono la manifestazione concreta dell'impegno profuso da parte dell'amministrazione comunale, e sono la testimonianza dell'efficacia delle strategie di controllo del territorio che intendiamo portare avanti".