Abbandono rifiuti: 11 furbetti individuati dalle telecamere di Seravezza

Sono undici le persone multate nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale per abbandono di rifiuti.

Un'operazione che è stata possibile grazie all'utilizzo delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio che hanno permesso di scovare alcuni cittadini intenti a disfarsi dei rifiuti, violando in vario modo le modalità previste per la raccolta differenziata.

A queste persone sono stati elevati verbali, in corso di notifica, con sanzioni pecuniarie di 200 euro, somma che viene raddoppiata nel caso si tratti di rifiuti ingombranti.

Gli abbandoni sono avvenuti nelle frazioni di Cerreta Sant'Antonio, Basati, in località Desiata e nel centro di Querceta, più precisamente presso la piazzola ecologica riservata ai residenti dei condomini antistanti ma che evidentemente qualcuno utilizza per smaltire i propri rifiuti.

Un'operazione di controllo del territorio che, nei mesi scorsi, ha anche portato a denunciare un cittadino alla Procura di Lucca per abbandono indiscriminato sul territorio e verso il quale, dopo la modifica normativa dell'anno scorso, è ora prevista la sanzione penale.

“Dopo molteplici e serrati incontri tra l'ufficio ambiente, la polizia municipale, l'assessore al decoro urbano Adamo Bernardi e il sottoscritto – commenta l'assessore all'ambiente Michele Silicani – abbiamo definito una serie di azioni che hanno portato a questo risultato e per il quale ringraziamo il comandante della Polizia Municipale e gli agenti per quanto stanno facendo anche su questo fronte. Il nostro impegno non si ferma qui in quanto intendiamo potenziare il controllo, anche attraverso l'acquisto di nuove telecamere, per intensificare la lotta a questa vera e propria piaga che è l'abbandono dei rifiuti”.

Dunque sarà incrementata l'attività di contrasto a queste pessime condotte, non solo con l'utilizzo delle telecamere ma anche con il servizio degli agenti della polizia municipale in abiti civili, scovando e sanzionando anche coloro che utilizzano i cestini destinati ai rifiuti di piccole dimensioni per depositarvi quelli domestici.

Per condurre una corretta raccolta differenziata, si ricorda che è in corso - sino al 28 settembre - la distribuzione del kit annuale di Ersu, nei due info point di Querceta e Seravezza, aperti rispettivamente presso la Casa dei Giovani, in via delle Contrade vicino alla Croce Bianca e presso il centro di raccolta in via Ceragiola (prossimo all'apertura), vicino al depuratore di Gaia.

L'info point di Querceta è aperto i martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle 19.00 e i sabato dalle ore 9.00 alle 14.00; quello di Seravezza, i lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00. I cittadini possono recarsi indifferentemente in uno dei due centri, presentando la tessera sanitaria/codice fiscale o carta di identità elettronica.

Fonte: Ufficio Stampa