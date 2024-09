Approvata variazione di bilancio da 62mila euro. Sovicille investe in turismo, istruzione e TARI

Una variazione di bilancio del valore complessivo di 62.500 euro. E’ quanto approvato nel corso dell’ultima seduta dal Consiglio comunale di Sovicille. La variazione è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza Insieme per Sovicille e della lista Pallassini Sindaco e l’astensione delle consigliere delle liste Guerrini Sindaco e Svolta a Sinistra.

L’ultima variazione al bilancio era stata approvata in data 30 luglio data dalla quale sono state rilevate entrate e trasferimenti di parte corrente ed entrate in conto capitale che consentono di destinare fondi: ai servizi educativi e scolastici per una parte rilevante della variazione (in particolare, per interventi sui giardini dei nidi di Barontoli e Sovicille e per dotare tutti gli scuolabus di cinture di sicurezza); alla mitigazione della TARI per le utenze non domestiche ( 5.000 euro ad integrazione dei 30.000 euro già stanziati in precedenza); alla valorizzazione del turismo con l’organizzazione di due mostre fotografiche rientranti nel circuito del Siena Awards; ad aspetti gestionali riguardanti canoni per convenzioni e protocolli d’intesa. Un particolare ringraziamento è stato rivolto dall’Amministrazione comunale a tutta la struttura per il lavoro svolto e, in particolare, al Settore Persona e Società per aver intercettato fondi sui bandi della Regione Toscana destinati ai servizi educativi.

Nel corso della seduta è stato anche approvato il piano di classificazione acustica del Comune con il voto favorevole della maggioranza (lista Insieme per Sovicille), i voti contrari della lista Guerrini Sindaco e l’astensione dei consiglieri delle liste Svolta a sinistra e Pallassini Sindaco. Si tratta di un documento che era stato adottato nel precedente mandato amministrativo e per il quale si era concluso il periodo delle osservazioni. Un piano che suddivide il territorio in varie classi di gradazione di livello di rumore di limiti di emissioni sonore che possono essere prodotte e che recepisce le modifiche delle ultime leggi regionali.

Fonte: Ufficio Stampa