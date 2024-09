Cerca di sfuggire ai controlli modificando il cognome: in manette 55enne destinatario di ordine custodia carceraria

La scorsa sera un 55enne di origine romene è stato arrestato a Viareggio. Dopo essere stati contattati per sedare un uomo in escandescenza, i carabinieri hanno calmato l’uomo per poi accompagnarlo al comando di Torre del Lago per sottoporlo ad ulteriori accertamenti.

I successivi riscontri con le banche dati della polizia hanno poi effettivamente confermato i sospetti sull’uomo il quale, al rientro da un viaggio dal suo paese di origine, era riuscito a modificare il proprio cognome nel tentativo di rendere più difficoltosa l’identificazione ed evitare il riconoscimento in quanto consapevole di provvedimento restrittivo pendente a proprio carico.

In effetti l’uomo era destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per furto, rapina e lesioni.

I militari hanno così eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in forza della quale è stato associato alla casa circondariale San Giorgio di Lucca, ove sconterà i 5 anni di reclusione.