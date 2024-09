Estate44: Fucecchio celebra la memoria con l’avvio del progetto sull’archivio della memoria

I risultati parlano chiaro: oltre mille persone hanno partecipato a Estate44, la collana di 11 approntamenti promossa dal comune di Fucecchio dedicata alla memoria cittadina.

Questa mattina, a parco Corsini all’interno della rassegna Festivalto che chiude tutta la manifestazione Estate 44, l’amministrazione comunale insieme a Alberto Malvolti della Fondazione Montanelli Bassi e Francesco Corsagni de La Limonaia, ha voluto tirare le fila degli eventi che hanno attraversato il periodo estivo.

“La rassegna ha evidenziato quando sia necessario mantenere viva la memoria cittadina – ha spiegato l’assessore alla cultura e alla valorizzazione della memoria storica, Alberto Cafaro – l’interesse dimostrato da questi appuntamenti ci ha confermato che ora più che mai sia necessario dar seguito a un progetto aperto nel 2015 sulla realizzazione di una Archivio della Memoria che possa essere centro nevralgico per la cultura e le persone”.

Già nel 2015, la fondazione Montanelli Bassi aveva infatti proposto di raccogliere registrazioni, video, audio raccolte dai sopravvissuti di quell’estate del 1944. Uno lascito importante per le generazioni future e dal quale partire per la realizzazione fisica dell’Archivio.

“All’epoca raccogliemmo le testimonianze di circa 20 voci che avevano vissuto la guerra, lo sfollamento, in modo che potessero rendere anche per noi vividi quei momenti – racconta Alberto Malvolti della Fondazione Montanelli Bassi – oggi vogliamo digitalizzare questi racconti e quelli ritrovati nei vecchi archivi storici degli anni ’70 per dare seguito ad un progetto che andrà coltivato di giorni in giorno”.

Adesso il primo passo da mettere in campo sarà riunire tutti coloro che si sono occupati fino ad oggi di memoria per poi raggiungere nuove testimonianze su quel periodo storico.

“È una rassegna molto seguita da cittadini e cittadine che ha sottolineato ancora una volta la necessità di riprendere un progetto che la fondazione Montanelli Bassi aveva avviato circa 10 anni fa – ha spiegato la sindaca di Fucecchio Emma Donnini - un archivio fisico che dia la possibilità a tutti di assaporare la memoria senza disperderla”.

Il cartellone di Estate 44 si concluderà quindi domani con gli ultimi appuntamenti di Festivalto, kermesse che da ieri sta raccogliendo giovani in tante attività. “Siamo al secondo giorno di festival per questa nostra terza edizione che sta vedendo tante band e ospiti, collaborazioni e attività – ha detto Francesco Corsagni de La Limonaia – ci attendono altri due giorni tra workshop, giochi per bambini e una due giorni in mountain bike da non perdere”.