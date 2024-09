Intervento di Centria tutto pronto per il via ai lavori

Per lunedì il tratto di strada davanti alla scuola Marmocchi sarà liberato dal cantiere. L'Amministrazione comunale rassicura la comunità scolastica. I lavori in corso lungo viale Garibaldi sono lavori di Centria per il rifacimento delle tubazioni del gas metano, ed erano programmati per iniziare il 5 agosto. Visto lo slittamento la Polizia Municipale è intervenuta per concordare una serie di accorgimenti proprio in vista della riapertura dell'anno scolastico fra cui la necessità di completare i lavori davanti alla scuola.

Gli operai della ditta sono a lavoro anche in queste ore per terminare questa fase di operazioni e 'chiudere' lo scavo. Per il 16 settembre, giorno di inizio dell'anno scolastico, lo scavo sarà richiuso fino all'altezza dell'ultimo lampione prima di Via Camaldo. Per cui l'accesso e la strada saranno liberi dal cantiere. Come definito dalla Polizia Municipale sarà in vigore una necessaria modifica ad una delle fermate dello scuolabus, segnalata sul posto.

Fonte: Comune Poggibonsi