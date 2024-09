Pianosa festeggia due nuove nascite di tartarughe marine

Nuova nascita di tartarughe marine in due nidi di Cala Giovanna sull'Isola di Pianosa. Lo rende noto Legambiente.

"Le telecamere dal Parco nazionale e di Legambiente Arcipelago Toscano e Tatiana Segnini, una delle volontarie che partecipano al progetto internazionale Life TurtleNest - spiega una nota - hanno registrato la nascita di diverse tartarughine marine dal terzo e dal quinto nido di Pianosa che sembrerebbe i più prolifici dei sei depositati dalle mamme tartarughe nella sabbia di Cala Giovanna. Stamattina le nuove nate hanno aspettato che il tempo si calmasse e hanno sfidato la rinfrescata per raggiungere intorpidite da un freddo inaspettato il mare. Ma due tartarughine per nascere hanno scelto una notte di tempesta e mareggiate, di grandine e freddo e nelle immagini in bianco e nero le si vede arrancare decise e implacabili verso il mare, che non si vede ma si intuisce, mentre goccioloni di pioggia le sfiorano come proiettili d'acqua e i lampi illuminano la notte e il nido".