Siena conduce il convegno di neonatologia medica e infermieristica

Dalla neurologia al trattamento del neonato complesso, dall'infettivologia alla chirurgia, arrivando alla nutrizione e all'esposizione delle best practices. Sono i principali temi al centro di un convegno congiunto sia di carattere medico che infermieristico della Società italiana di neonatologia (Sin), in programma a Siena il 19 e 20 settembre, con la presenza di delegazioni provenienti da Toscana, Umbria e Marche.

L'incontro, spiega una nota, si svolge al centro didattico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vede tra i responsabili scientifici anche la dottoressa Barbara Tomasini, direttrice della Tin (Terapia intensiva neonatale) dell'Aou Senese e presidente regionale della Sin.

"Il convegno tocca tutti i principali temi di ambito neonatologico - spiega Tomasini -, con particolare attenzione a tematiche di interesse comune sia per coloro che lavorano nelle terapie intensive, che per chi svolge la propria attività nelle neonatologie. In parallelo, come è prassi, si svolge anche il congresso infermieristico con uno sguardo particolare all'innovazione, all'appropriatezza e all'individualizzazione delle cure al neonato". "Integrare competenze e sensibilità diverse è fondamentale - conclude - specie in questo settore, tanto delicato quanto bisognoso di cure e attenzioni particolari, non solo nei confronti dei pazienti ma anche delle loro famiglie".