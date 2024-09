Truffa su e-commerce: denunciata una 25enne

I carabinieri di Porto Azzurro hanno identificato e denunciato una 25enne di origini ucraine ma residente in Sicilia per truffa sui social.

La vicenda è scaturita a seguito della pubblicazione, sulla pagina di e-commerce di un noto social network, di un annuncio di vendita di una consolle per videogiochi con un prezzo particolarmente allettante.

L’ignara vittima ha contattato il sedicente venditore che le ha riferito avrebbe spedito l’oggetto acquistato dopo versamento, del costo pattuito di 250 euro su una carta prepagata di cui forniva gli estremi.

A pagamento avvenuto, il venditore non si è fatto più vivo facendo maturare nell’acquirente la convinzione di essere stato truffato. Quest’ultimo si è così rivolto ai carabinieri i quali, dopo una serie di accertamenti, anche bancari e telefonici, hanno individuato la persona che si celava dietro al presunto venditore.