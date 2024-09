“Fortezza d’arte 2024”: a Montepulciano l'arte parla di inclusività

È stata inaugurata dal Sindaco Michele Angiolini ieri pomeriggio, sabato 14 settembre, alle ore 17, la mostra “Fortezza d’arte 2024”, dal titolo “C’è ancora un futuro - Il volo delle libellule”, una collettiva di pittura e scultura che vede la partecipazione di 20 artisti locali. Le loro opere sono esposte nelle sale Maria Russo e Sala delle Guardie della Fortezza poliziana. Organizzata dall'ASD Maestà del Ponte di Montepulciano Stazione, la mostra ritorna per il secondo anno consecutivo, dopo il successo del 2023, ed è arricchita dalla presenza di straordinarie creazioni artistiche realizzate da ragazzi e ragazze autistici. Le opere sono frutto dei laboratori di Sant'Albino e Siena promossi dall’Associazione Autismo Siena “Piccolo Principe” APS.

All’inaugurazione erano presenti, oltre agli artisti e alle associazioni coinvolte, il Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, le Assessore Lara Pieri (Cultura) e Angela Barbi (Politiche Sociali), e l’Assessore regionale alla Sanità, Simone Bezzini.

«Grande partecipazione per una splendida iniziativa, ricca di valore artistico e sociale. Questa mostra offre a 20 artisti locali l’opportunità di condividere la loro creatività con un ampio pubblico, permettendo a residenti e visitatori di scoprire opere di grande valore.

Mi fa piacere sottolineare che quest’anno l'evento si distingue per il suo forte legame con il tema della sostenibilità, caro all’Amministrazione Comunale di Montepulciano, e per l’importante messaggio di inclusione sociale, grazie alla partecipazione dei giovani autistici con le loro opere, apprezzato anche dall’Assessore Bezzini. Un sincero ringraziamento agli organizzatori della Maestà del Ponte e a tutti i soggetti coinvolti in questa meritoria iniziativa», ha dichiarato il Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini.

Alla cerimonia erano presenti anche rappresentanti della Pro Loco Montepulciano APS, dell'Auser di S. Albino (che collabora ai laboratori artistici promossi dall’Associazione Autismo Siena “Piccolo Principe”), del circolo locale di Legambiente “Terra e Pace APS Valdichiana”, e la prof.ssa Alessandra Valastro del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, a testimonianza della capacità dell’ASD Maestà del Ponte di creare una solida rete di collaborazioni.

La mostra, patrocinata e sostenuta dal Comune di Montepulciano, sarà visitabile fino al 28 settembre 2024 con i seguenti orari di apertura: 10.00-12.30 e 15.30-19.00.

Fonte: Ufficio Stampa