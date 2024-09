Mercato immobiliare di prestigio: gli acquirenti internazionali premiano le bellezze della Toscana

Grazie alle ricerche condotte dal network immobiliare Great Estate, specializzato nelle compravendite internazionali di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana, arriva un’interessante analisi del primo semestre 2024.

Il sogno della Dolce Vita, con la sua bellezza paesaggistica, il gusto del bello e della vita slow ma di qualità , con il meglio della gastronomia e delle meraviglie artistiche e culturali, ricercato in Toscana e Umbria.

Resta sempre alta la domanda per le proprietà di prestigio da parte di una clientela internazionale, trainata dalla suggestione di abitare in un borgo antico o di vivere in un casale in mezzo alla campagna.

Il network immobiliare Great Estate, specializzato nelle compravendite internazionali di proprietà di prestigio in Umbria e Toscana, conferma questa tendenza di acquisto attraverso un’analisi delle statistiche relative a questo scorcio di 2024.

Secondo i dati rilasciati dal network, rispetto al primo semestre 2023 i primi sei mesi del 2024 hanno segnato un +64% di incremento medio nel numero di transazioni, con un valore delle stesse che al momento si attesta su un +82%. Il valore medio mensile del compravenduto ha visto un incremento del 43% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. La maggior parte delle richieste provengono da clienti americani, nord-europei e inglesi ed il 50% degli acquirenti ha un età compresa tra i 40 e 59 anni.

Le maggiori proprietà compravendute sono i casali di campagna, che coprono oltre il 70% delle richieste. Proprietà già ristrutturate che oltre ad offrire un contatto diretto con la natura e con i paesaggi mozzafiato, tipici del panorama agreste, offrono tutte le comodità del confort moderno. Questo pone la possibilità di mettere tali dimore all’interno del circuito dei luxury rentals.

Continua l’analisi del network che rivela che oltre il 34% delle compravendite riguardano immobili nella fascia di prezzo da 500.000 a 1 milione di euro, con un incremento dell’interesse nelle proprietà di prestigio nella fascia di prezzo oltre i 2 milioni.

