Nuovo stadio Empoli, FdI incontra i cittadini residenti a Serravalle

Giovedì 19 settembre, dalle 9 alle 12:30, in occasione del mercato rionale, Fratelli d' Italia Empoli incontrerà i cittadini residenti a Serravalle per parlare del progetto di riqualificazione dello stadio Carlo Castellani.

Per Francesca Peccianti, coordinatrice locale e consigliera comunale, il progetto, sebbene ambizioso e innovativo, presenta alcune criticità che, peraltro, sono state sollevate anche durante le discussioni pubbliche dai cittadini intervenuti. Il progetto, prosegue Peccianti, prevede diverse fasi di costruzione che si estenderanno fino al 2027 e la durata prolungata dei lavori potrebbe comportare ritardi e ulteriori costi imprevisti. Il costo complessivo del progetto, poi, stimato intorno ai 45 milioni di euro, preoccupa i cittadini riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla possibilità di reperire tutti i fondi necessari senza gravare eccessivamente sulle casse comunali.

Cosimo Carriero, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, pone l'accento sulla rimozione della pista di atletica: questo tema, che rappresenta uno dei principali punti di contesa, continua a generare preoccupazioni tra gli atleti locali e le associazioni sportive che utilizzano la pista per allenamenti e competizioni; non dimenticando che i lavori di costruzione, la cui esecuzione è programmata in diverse fasi, potrebbero causare disagi ai residenti nelle vicinanze dello stadio, soprattutto in termini di rumore e traffico.

Durante la passeggiata di giovedì scorso, poi, dice Danilo Di Stefano che vi ha partecipato per Fratelli d'Italia Empoli in qualità di consigliere comunale, i cittadini hanno sollevato dubbi sulle modalità di pavimentazione del piazzale del parco di Serravalle, sull'altezza del nuovo stadio che arriverà a 28 mt rispetto ai 18 mt attuali, sulla destinazione del sussidiario che si vorrebbe riconvertito a verde pubblico o a parcheggio senza concessioni edilizie in bianco, e, non ultima, sulla gestione delle aree commerciali che, data l'ampia superficie prevista per accogliere negozi e superstore, potrebbe creare problemi alla viabilità nell'area, più di quanti non ne creino già gli eventi sportivi e le attività di pubblico spettacolo previste a Serravalle.

Come Fratelli d'Italia Empoli, quindi, conclude Francesca Peccianti: "Pur considerando positivamente il progetto dell'Empoli FC che mira a creare uno stadio moderno, ecosostenibile e multifunzionale, così che, in prospettiva, possa diventare un punto di riferimento per la comunità locale: sul punto ci siamo già espressi; riteniamo anche che debba essere rivolta grande attenzione alle preoccupazioni dei cittadini residenti a Serravalle, i quali devono poter partecipare attivamente al cambiamento del proprio quartiere: e la nostra iniziativa di incontrare la gente sul territorio va proprio in questo senso. Nondimeno, poiché il tema dovrà essere affrontato in consiglio comunale, riteniamo necessario ascoltare direttamente le proposte della gente, senza filtri o mediatori".

Fratelli d'Italia Empoli