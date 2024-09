Sicurezza, FdI: "Empoli vive un momento critico, basta degrado"

La nostra città sta attraversando un momento di profonda crisi in termini di sicurezza. Gli episodi di violenza si susseguono ormai con preoccupante regolarità, rendendo sempre più difficile per i cittadini vivere serenamente. L’ultimo grave episodio avvenuto in via del Giglio, dove nella tarda serata di domenica una rissa ha coinvolto diversi individui, culminata con l’uso di una bottiglia di vetro come arma, è solo l’ultimo di una lunga serie. Un uomo è finito in ospedale in codice rosso, mentre polizia e carabinieri hanno faticato a riportare la calma in una situazione che ormai sembra fuori controllo.

I Consiglieri comunali di Fratelli d'Italia – Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano – dichiarano di non poter più tollerare che la città venga lasciata in balia del degrado e dell'insicurezza, in quanto non si tratta di un singolo episodio isolato, ma di una tendenza che ormai si manifesta quotidianamente. "Il centro di Empoli è diventato teatro di risse, aggressioni, furti e spaccio. Non è possibile continuare a far finta di niente. È arrivato il momento che l’amministrazione comunale prenda atto della realtà e agisca di conseguenza, - dichiara il capogruppo Cosimo Carriero. - La cosa più preoccupante è che non stiamo parlando solo del centro cittadino: la situazione di degrado e insicurezza si estende anche ad altre zone di Empoli. I cittadini non si sentono più sicuri a passeggiare per le vie della città, nemmeno nelle prime ore della sera. I giovani non si sentono più liberi di incontrarsi nel cuore di Empoli. La sera, ciò che dovrebbe essere un momento di svago e socializzazione si trasforma in una situazione di paura e tensione. Questo clima sta allontanando sempre più famiglie e giovani dal centro, e la città ne sta pagando le conseguenze".

Si aggiungono poi le parole di Francesca Peccianti: “È incredibile constatare come, nonostante il costante aumento di episodi di criminalità, l'amministrazione continui a minimizzare il problema, agendo con soluzioni che si sono fin da subito rilevate inefficaci. I cittadini ci contattano ogni giorno, preoccupati per la loro sicurezza e quella delle loro famiglie. Ci chiedono di vivere in una città tranquilla, ma la situazione attuale ci impedisce di offrire loro una risposta concreta. L’amministrazione comunale è chiamata ad ascoltare questo grido d’allarme, che arriva forte e chiaro dalla popolazione.”.

Prosegue poi Di Stefano: “Fratelli d’Italia ha presentato più volte soluzioni reali per affrontare la crescente criminalità e il degrado urbano, ispirandosi ai modelli adottati con successo da molte altre città amministrate dal centrodestra, anche in Toscana. Questi modelli hanno dimostrato che è possibile ripristinare la sicurezza con una serie di misure concrete: dall’aumento della presenza di forze dell’ordine, all’installazione di un più capillare sistema di videosorveglianza e una diversa gestione della polizia municipale per ridurre i fattori che alimentano il degrado. Le proposte non devono essere respinte per motivi ideologici, noi proporremo, vediamo in che modo l’amministrazione ci ascolterà. La sicurezza dei cittadini non è una questione di destra o di sinistra, è una priorità che riguarda tutti”.

Conclude poi Carriero: “La situazione è chiara: Empoli sta vivendo un momento critico e la sicurezza è ormai fuori controllo. Ma non è troppo tardi per agire. Come Fratelli d'Italia, continueremo a batterci affinché l’amministrazione comunale prenda atto della gravità della situazione e inizi a collaborare per adottare misure concrete che possano restituire serenità ai cittadini. Non possiamo più permettere che il centro cittadino, un tempo luogo di incontro e vita sociale, diventi sinonimo di paura e degrado. Il nostro impegno rimane saldo: non solo monitoreremo da vicino la situazione, ma continueremo a proporre soluzioni efficaci, perché Empoli merita di più. I cittadini meritano di vivere in una città sicura, e noi siamo qui per garantire che le loro voci siano ascoltate".

FdI Empoli