La vicaria del Questore di Firenze, Elisa Beatrice Cozza, pronta per nuove sfide professionali

La vicaria del Questore della provincia di Firenze, la neo promossa Dirigente Superiore della Polizia di Stato Elisa Beatrice Cozza, lascia dopo 8 anni il capoluogo toscano per frequentare il seminario al termine del quale sarà assegnata a nuovo incarico. Venerdì scorso il Questore Maurizio Auriemma le ha rivolto il suo saluto, ringraziandola, al termine del tavolo tecnico pianificato in via Zara in prossimità dell’evento calcistico Empoli -Juventus, per tutto il lavoro svolto in questi anni nella realtà fiorentina

"Entrata in Polizia a soli 18 anni - hanno ricordato dalla Questura -, dopo aver frequentato la Scuola Superiore di Polizia a Roma ha subito ricoperto diversi incarichi operativi, anche in settori investigativi. Dopo essere stata alla guida di un Commissariato ad Orvieto e Capo di Gabinetto della Questura di Terni, dal 2009 ha lavorato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza quale Segretario dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

Un settore, quest’ultimo, molto delicato, poiché si occupa della prevenzione e della repressione della violenza nelle manifestazioni sportive. Tra gli altri incarichi assume anche il ruolo di National Football Information Point (punto di contatto italiano nell’ambito del network europeo).

Negli anni successivi ha collaborato concretamente alla sicurezza degli impianti sportivi europei: con le Istituzioni comunitarie per la redazione di documenti e normative comuni e con l’UEFA e la FIFA per il miglioramento delle condizioni strutturali degli stadi.

Ha partecipato, quale responsabile delle delegazioni di poliziotti italiani al seguito dei tifosi, alle importanti competizioni internazionali dove è stata impegnata la nazionale di calcio, collaborando, infine, alla gestione della sicurezza di grandi eventi sportivi, fornendo la propria esperienza anche all’estero. Prima di assumere il suo ultimo incarico, dal 2016 al 2022, ha svolto il ruolo di Capo di Gabinetto della Questura fiorentina".

"Il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma - è stato sottolineato - ha potuto sempre contare su di lei e oggi rivolge, insieme ai colleghi tutti, i suoi più sentiti auguri alla dottoressa Elisa Cozza".