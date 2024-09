Corso di fumetto alla NessunDove di Empoli

C'è un corso a Empoli per chi ama i manga e i fumetti e ha tra i 7 e i 12 anni. Sarà fatto alla Libreria NessunDove di Empoli in piazza Farinata degli Uberti. Sarà articolato su quattro sabati (21-28 settembre, 19-26 ottobre), sempre dalle 10 alle 12. Sarà tenuto dall'illustratrice e fumettista Chiara Macchi. Il costo è di 70 euro con materiali base inclusi.

Sarà un corso di fumetto per bambini/e e ragazzi/e che affronterà le basi del fumetto. Come si disegna un personaggio? Come si muove nello spazio e lo storyboard? Ogni partecipante disegnerà il prototipo della sua storia a fumetti.