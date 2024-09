Investire in democrazia, l'avviso per la nuova stagione a Empoli

Comincia una nuova stagione di un grande progetto di educazione civica quale è “Investire in Democrazia”. Avviato nel 1997, promosso dal Comune di Empoli, con il coinvolgimento di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città e di tante associazioni, ‘Investire in democrazia’ continua a essere un luogo di dialogo e di riflessione su temi come legalità, memoria storica, cittadinanza attiva, rispetto per l’ambiente.

Un progetto che in questi anni è cresciuto moltissimo in termini di adesioni e di risorse stanziate dall’amministrazione comunale. Anche quest’anno si parla di ventiquattromila euro.

È stato pubblicato l’avviso sulla home page del sito istituzionale per raccogliere nuove idee e proposte per i laboratori didattici e formativi. Lo scopo è promuovere progetti che affrontino e sviluppino azioni riconducibili alle cinque aree tematiche guida del progetto, individuate insieme ai docenti, ovvero Memoria, Legalità e Costituzione, Ambiente, Sport ed Europa.

AREE TEMATICHE - I laboratori didattici-formativi riguardano le seguenti aree: Memoria, obiettivo generale sono il recupero e la valorizzazione della memoria come laboratorio in chiave contemporanea sui valori della pace, della libertà e della democrazia; Legalità e Costituzione, per lo sviluppo della cittadinanza attiva; Ambiente, per promuovere consapevolezza e responsabilità nei confronti della tutela dell’ambiente naturale; Sport, il cui obiettivo è quello di promuovere una maggiore conoscenza del rapporto fra la resistenza e lo sport e gli sportivi. Infine l’area tematica che parla di Europa, per lo sviluppo della consapevolezza della cittadinanza europea.

SCADENZA – Si potrà presentare l’offerta per il lotto di interesse entro e non oltre le 12 del 30 settembre 2024 inviando un’email per ciascuna proposta all’indirizzo PEC: comune.empoli@postacert.toscana.it

INFORMAZIONI - Per consultare l'avviso pubblico, che prevede quindici lotti prestazionali e la relativa documentazione basta cliccare sul link: https://shorturl.at/BK5rm

LE DICHIARAZIONI – «Ho molto a cuore il progetto Investire in Democrazia perché l'ho seguito da presidente del Consiglio comunale per 5 anni – sottolinea il sindaco Alessio Mantellassi -. In questo periodo sono riuscito a vedere come l'educazione sulla memoria storica, sulla legalità e il rispetto dell'ambiente siano ben attecchiti nei tanti studenti presenti. Per questo rinnoviamo il bando ben consapevoli che un'istruzione costante su questi temi possa dare risalto al bagaglio di conoscenze e competenze dei cittadini di domani».

"Investire in Democrazia è un progetto importante promosso dal Comune di Empoli che crea momenti di confronto, ascolto e condivisione su temi fondamentali come Memoria, Legalità e Costituzione, Ambiente, Sport ed Europa: dal 1997, ne sono stati protagonisti centinaia di alunne e alunni delle scuole primarie e secondarie e tante associazioni che, ogni anno, vi hanno partecipato attivamente. Speriamo anche quest'anno di ricevere tanti progetti interessanti per poter continuare a contribuire alla crescita di tanti ragazze e ragazze come buoni cittadini”, afferma la presidente del Consiglio comunale, Simona Cioni.

«I temi di quest'anno di Investire in Democrazia - ambiente, Europa, sport, memoria e legalità - descrivono il nostro mondo, le sfide che hanno davanti i nostri studenti - evidenzia il consigliere comunale con delega alla Cultura della Memoria, Raffaele Donati - Comprendere il passato per costruire un futuro migliore partendo dai banchi di scuola è l'investimento che fa l'Amministrazione con questo progetto, che grazie al contributo fondamentale degli insegnanti e degli operatori che lavorano in classe ogni anno permette di approfondire quali sono i valori fondativi della nostra democrazia. Investire in Democrazia è un appuntamento fisso, una tappa fondamentale nella costruzione di una Memoria che guarda al futuro grazie allo studio del nostro passato».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa