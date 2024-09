Ius Scholae, per la Lega la mozione PD è uno spreco di tempo

La Lega prende posizione in consiglio regionale sulla mozione del PD sullo Ius scholae. "Il Pd ancora alle prese con lo Ius scholae: In Aula abbiamo ribadito il nostro fermo NO. Non sarebbe meglio che impegnassero le proprie energie per risolvere i tanti problemi dei toscani?" “Mentre i cittadini toscani sono quotidianamente alle prese con una miriade di problemi (per elencarli non basterebbe un’enciclopedia) i Consiglieri regionali del Pd presentano in Aula un atto sullo Ius scholae, argomento non certo prioritario, almeno per noi - afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.”

“Siamo fermamente convinti che il diritto alla cittadinanza non debba essere una formalità, ma vada maturato a tempo debito; tra l’altro, il nostro Paese tramite la Legge odierna è tra le nazioni al mondo che eroga più cittadinanze - prosegue il Consigliere.” “Al compimento del diciottesimo anno d’età, i giovani sono liberi di scegliere in piena autonomia - precisa l’esponente leghista.”

“Lo ribadiamo con forza: evitiamo di sprecare tempo prezioso nell’ambito del Consiglio regionale con mozioni ideologiche e fuori dalla propria competenza. Viceversa chi amministra la Toscana, metta tutte le sue energie per migliorare la qualità della vita dei cittadini toscani -sottolinea la rappresentante della Lega.” “Meno retorica, dunque e più concretezza-conclude seccamente Elena Meini.”

Fonte: Ufficio Stampa