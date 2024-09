La solidarietà invade il centro storico: oltre 700 persone a tavola per la seconda edizione di "We Care Empoli"

La seconda edizione di “We Care Empoli” ha regalato una serata indimenticabile all'insegna della solidarietà e di profonde emozioni. L'evento, organizzato dalla Misericordia di Empoli, si è svolto ieri sera, lunedì 16 settembre, nella suggestiva cornice di Piazza Farinata degli Uberti. Oltre 700 persone, tra rappresentanti di 47 aziende locali e cittadini, hanno preso posto a tavola per sostenere l’associazione “Fiori di Vetro- Organizzazione di Volontariato per l’Autismo” di Empoli, una realtà importante del territorio fondata nel 2014 da genitori di ragazzi autistici, e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie.

“We Care Empoli” consolida il successo dell'anno precedente, nel 2023 furono oltre 550 i partecipanti, e l'evento si afferma come un appuntamento imprescindibile per il futuro, simbolo dell'amore della comunità e per la comunità come ha sottolineato il Governatore della Misericordia di Empoli Francesco Pagliai: “La partecipazione degli empolesi ci ha nuovamente fatto sentire l'immenso affetto della comunità verso la Misericordia, un'istituzione che, sin dalla sua fondazione nel lontano 1244, ha tra i suoi valori il farsi prossimo e dare amore. Stasera, credo che l'amore sia il vero protagonista: nei gesti di chi ha preso parte a questa cena straordinaria in sostegno dell'associazione Fiori di Vetro e di chi ha contribuito alla sua realizzazione. Un pensiero speciale va a tutti i nostri volontari, che con amore, dedizione e discrezione operano non solo stasera, ma ogni giorno dell'anno al fianco degli ultimi e dei più bisognosi. A tutti loro va un immenso grazie per il loro instancabile impegno”.

Grande emozione e un profondo ringraziamento nelle parole di Alessandro Artini presidente di Fiori di Vetro: “Grazie e ancora grazie alla Misericordia di Empoli per aver pensato alla nostra associazione per questa iniziativa di beneficenza. Grazie ai cittadini e alle aziende che hanno risposto all’appello. I fondi raccolti con We Care Empoli ci permetteranno di continuare a sostenere le famiglie e a creare nuove opportunità per coinvolgere i ragazzi con autismo in attività che stimolano la loro autonomia e socializzazione”.

La serata è stata arricchita da momenti di grande musica grazie alla marching band 'Bada Bim Bum Band' di Empoli con la performance Bada Boomer Band e alle spettacolari esibizioni delle ragazze dell'ASD Candela di Limite sull’Arno che hanno incantato tutto il pubblico presente. Sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea anche Piero, uno dei ragazzi dell'associazione Fiori di Vetro, che ha emozionato il pubblico con una coinvolgente esibizione canora, interpretando celebri successi italiani e presentando un sorprendente brano inedito.

Sotto la sapiente conduzione del giornalista Alessandro Lippi, sul palco si sono alternati, oltre al Magistrato della Misericordia, diverse autorità locali che hanno espresso il loro sostegno alla Misericordia di Empoli e alla seconda edizione di “We Care Empoli”, tra questi: Don Guido Engels, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, il direttore generale di Banca Cambiano Francesco Bosio e Paolo Castellacci della Fondazione SeSa, main sponsor dell'evento.

Alla serata ha partecipato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha sottolineato l'immenso e capillare impegno delle Misericordie sul territorio, evidenziando come il loro numero superi quello dei comuni stessi.

Dalla Misericordia di Empoli un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla serata, i due main sponsor, Banca Cambiano e Fondazione SeSa e alle 45 aziende che hanno dato il loro supporto in veste di sponsor: Abb hotels, Agenzia Generale di Empoli Ramacciotti, Agenzia Generali – Empoli Firenze Michelangelo, Antonini, Arteincisa, Banco Fiorentino, Berni Store, Castello di Coiano, Cav. Pozzolini Lorenzo, Chianti Banca, Conad, Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, Corpo Vigili Giurati, Cube, Ecovip, Edil Romeo, Edilfutura, Edilsavy, Effe Diligence, Empoli for Charity, Enegan, Federazione Misericordie Toscana, Gruppo Scotti, Gruppo Sigel, Hostage, Iw Private Investments, Kpmg, Kuhner, Lapi Gelatine, Livith Societies, Meoni & Ciampalini, Notai Associati Ruta-Cerbioni, Palestre Link, Paolettoni Fiori, Pellemoda, Peragnoli Scar, Piegavelox, Rossetti, Rotary Club Empoli, Sammontana, Sofem, Studio legale Stefanelli & partners, System Line, Termolan, Tinghi Motors.

Fonte: Ufficio Stampa