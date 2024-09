Lineapelle, Comprensorio del cuoio in trasferta a Milano: "Nonostante la crisi presenti tante concerie"

Dal Comprensorio del cuoio a Milano per la fiera Lineapelle: non solo aziende e concerie in trasferta, ma anche delegazioni dai Comuni.

San Miniato, sindaco Giglioli: "Volevamo essere qui per dare il nostro sostegno"

Nonostante il difficile momento che il comparto conciario sta attraversando, sono circa 40 le concerie del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola che hanno deciso di essere presenti ad uno dei più importanti appuntamenti per il mercato della pelle e del cuoio. Un’esposizione, spiegano in una nota dal Comune di San Miniato, dove l’attenzione è tutta a cercare di restituire una spinta economica per rilanciare un settore che si trova a fare i conti con un mercato sempre più in flessione.

"Lineapelle è un appuntamento molto importante per le aziende del nostro territorio e, quest'anno più che mai, volevamo essere qui per dare loro il nostro sostegno, per capire quali sono gli umori e che cosa ci si aspetta dal mercato, viste le difficoltà che tutto il comparto sta attraversando – spiega il sindaco Simone Giglioli in visita alla fiera accompagnato dalla vicesindaca Azzurra Bonaccorsi, dall'assessore alle attività produttive Marino Gori e dal presidente del consiglio comunale Matteo Betti -. Vedere una presenza massiva delle aziende del nostro territorio è sicuramente un segnale importante, di reazione alla complessità del momento che stanno vivendo, ma anche un modo per essere a contatto con le tendenze e cercare di comprendere i futuri andamenti del mercato".

Agli stand si registrano visitatori in larga maggioranza italiani ed europei, mentre ancora non decollano le presenze degli asiatici. "Tra i conciatori presenti in fiera si avverte la necessità di stabilizzare il settore per provare a ripartire, nonostante le preoccupazioni per le incertezze che il mercato orientale, in particolar modo, sta riservando – conclude il sindaco -. L'amministrazione comunale vuole essere a Milano per far sentire la vicinanza delle istituzioni a tutto il mondo conciario e per cercare farsi promotrice, con gli Enti sovracomunali, di tutte quelle necessità e richieste che sarà necessario mettere in campo per gestire la crisi e rilanciare il settore".

Montopoli in Val d'Arno, sindaca Vanni: "Voglia di ripartire"

"Oggi a Lineapelle a Milano per confrontarmi e dialogare con le imprese del settore conciario. Il difficile momento che le nostre aziende del settore conciario stanno vivendo non è semplice ed è importante oggi la presenza delle istituzioni alla fiera di Milano" dichiara la sindaca di Montopoli in Val d'Arno Linda Vanni. "Sono però molte le aziende presenti e questo ha un significato importante, la voglia di ripartire. Con i sindaci del comprensorio e i rappresentanti delle associazioni delle categorie c’è stato anche modo di confrontarsi per farsi promotori tutti insieme delle istanze per gestire la crisi e rilanciare il settore conciario".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa