"Pfas, un problema da affrontare": 70 associazioni scrivono ai comuni toscani

Davvero molte sono le associazioni e i comitati della Toscana, comprese alcune organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto una lettera congiunta (suffragata da documentazione specifica) in cui si chiede ai Sindaci, ai Consigli comunali e ai Gruppi Consiliari dei Comuni della Toscana, di affrontare il problema delle sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS).

I PFAS sono un ampio gruppo di oltre 10 mila molecole di sintesi, non presenti in natura e prodotte solo dalle attività umane economiche, utilizzate in numerosi processi industriali e per la realizzazione di diversi prodotti di uso comune. Sono definiti “inquinanti eterni” per la loro stabilità chimica impossibile da degradare, possono percorrere lunghe distanze nell’ambiente (es. attraverso l’aria, l’acqua, la polvere….), entrare nella catena alimentare e persistere anche nell’organismo umano senza subire alcuna degradazione.

Hanno effetti nocivi sul fegato, sulla tiroide, provocano obesità, infertilità e cancro, sono interferenti endocrini e possono essere trasmessi dalla madre al nascituro durante la gravidanza e con il latte materno durante l’allattamento, come accade anche per le diossine e furani, per cui le madri con un alto tasso di PFAS nel sangue sono costrette per il bene del bambino a rinunciare ad un atto così importante legato alla maternità.

In Italia manca una legge nazionale che limiti o meglio vieti la presenza di PFAS nelle acque potabili e solo dal gennaio 2026 entrerà in vigore la direttiva comunitaria 2184/2020 che limita a 100 ng/l (nanogrammi per litro), la somma di 24 molecole appartenenti all’ampio gruppo di queste sostanze, mentre in Danimarca la concentrazione di sicurezza è stata fissata a 2 ng/l, in Svezia e nella regione belga delle Fiandre il valore raccomandato è di 4 ng/l e negli Stati Uniti è stata fissata a 4 ng/l per PFOA e PFOS.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che nel 2022 aveva proposto un limite di 100 ppt (Parti per trilione) per i PFAS, sta rivedendo le linee guida degli inquinanti nell’acqua potabile ed ha costituito un nuovo gruppo consultivo proprio sulla valutazione delle sostanze per-e polifluoroalchiliche.

Inoltre, nel 2020 l’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha stabilito una soglia massima di assunzione settimanale per la somma di quattro molecole (PFOA, PFOS, PFNA e PFHxS) pari a 4,4 nanogrammi per chilo di peso corporeo. Fa riflettere che, partendo da tale riferimento a un bambino dal peso di 10 kg basterebbe bere 4,5 litri di acqua contaminata con 10 nanogrammi di PFOA (PFOS, PFNA o PFHxS) a settimana per ingerire una quantità ritenuta dannosa per la salute.

Movimenti di forte pressione della cittadinanza sono nati nel corso di quest’ultimo decennio in Veneto, in Lombardia e in Piemonte. In Toscana, la preoccupazione per queste sostanze chimiche è nata dopo che Greenpeace Italia ha eseguito campionamenti indipendenti, che hanno interessato diversi corsi d’acqua, per provare a individuare l’impatto nei vari distretti industriali (tessile, conciario, cuoio, cartario e florovivaistico), come fonti di contaminazione da PFAS (Vedi allegato Report Greenpeace).

Questa indagine seppur necessiti di ulteriori approfondimenti, non fa che confermare quanto già riscontrato da ARPAT e CNR-IRSA negli anni scorsi: l’inquinamento da PFAS è diffuso in numerose zone della Toscana.

In base ai dati raccolti da ARPAT in Toscana nel 2022, i PFAS erano presenti nel 76% delle acque superficiali, nel 36% delle acque sotterranee e nel 56% dei campioni di biota (animali) monitorati e in considerazione che Arpat monitora abitualmente solo le sei molecole incluse nei decreti già vigenti in Italia, ci sembra che il dato potrebbe essere preoccupante. La presenza di PFAS e le concentrazioni misurate sono state confrontate con gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) e nelle acque superficiali vi è un superamento degli SQA compresi tra il 31 e l’87%.

“Inoltre, fino a pochi mesi fa si era ritenuto che i PFAS fossero presenti nell’acqua potabile solo in alcune zone del Paese, in particolare nel Veneto e in Provincia di Alessandria, soprattutto intorno al polo chimico di Spinetta Marengo. Stante la situazione, riteniamo che la conoscenza puntuale e dettagliata dello stato di contaminazione dell’acqua potabile - dichiarano i vari membri della rete - sia elemento imprescindibile al fine di sviluppare le necessarie azioni a tutela della salute pubblica.

E’ per questo che è stata inviata via Pec una missiva ai Sindaci, ai Consigli Comunali e ai Gruppi Consiliari di tutti i Comuni della Toscana, in quanto su tale materia sono responsabili.

Con l’auspicio che il Governo nazionale emani al più presto una legge che proibisca la produzione e il consumo dei PFAS (Vedi allegato I sette capisaldi della legge nazionale che vieti i PFAS), si sollecitano gli organismi comunali competenti ad approvare una mozione (Vedi allegato Mozione del Consiglio Comunale) in cui si chiede una legge urgente per mettere al bando i PFAS o, come minimo, regolamentarne l’uso.

Consapevoli che l’emanazione di una legge non è certo di competenza dei Comuni, è tuttavia essenziale, in questa fase, una presa di posizione da parte delle amministrazioni e dei rappresentanti politici, anche in relazione al fatto che i sindaci hanno un ruolo non di secondo piano in materia di sanità pubblica.

La sopracitata mozione, è nata dalla collaborazione di movimenti spontanei di cittadini e associazioni, ed è già stata presentata e approvata in molti consigli comunali nel Veneto e nel Piemonte (zone particolarmente colpite dall’inquinamento da PFAS) e fatta propria dalle nostre associazioni.

Si chiede inoltre ai Sindaci e alle Giunte comunali di impegnarsi a:

• richiedere al proprio gestore del servizio idrico e alla propria Azienda Usl di riferimento

- la quantificazione della somma di PFAS nell’acqua destinata al consumo umano nel proprio Comune, di cui all’allegato III, parte B, punto 3 della direttiva europea 2184/2020,

- l’analisi dell’acqua potabile, o dell’acqua in bottiglia, erogata nelle scuole pubbliche presenti nel Comune,

• rendere pubbliche integralmente le risultanze provenienti dal gestore del servizio idrico e dalla Azienda Usl di riferimento e, eventualmente da indagini effettuate in autonomia dal Comune stesso, circa la quantificazione della presenza delle singole sostanze PFAS, e di farne capillare pubblicità, attraverso tutti i canali istituzionali, al fine di aumentare la consapevolezza della popolazione circa la qualità dell’acqua consumata,

• richiedere alla Regione Toscana di varare un piano di monitoraggio capillare su tutto il territorio regionale al fine di accertare il reale stato di contaminazione delle acque destinate al consumo umano.

Questi i firmatari:

Forum Toscano Movimenti per l’Acqua ODV

Associazione per i Diritti dei Cittadini (ADiC Toscana APS)

Associazione Atto Primo Salute Ambiente Cultura ODV

Forum Ambientalista Toscano ODV

Comitato Trasparenza per Empoli

ISDE Italia Associazione Medici per l'Ambiente

Zero Waste Italy

Medicina Democratica Nazionale

Magliette Bianche Italiane

European Consumer Aps

Rete No Rigass No GNL Nazionale

GUFI - Gruppo Unitario Foreste Italiane ODV

Associazione Senza Confini

Associazione BioDistretto del Montalbano APS Ets

Associazione VAS Vita, Ambiente e Salute Onlus

Ass. Alleanza per i beni comuni ODV Pistoia

Associazione No Tunnel TAV Firenze ODV

Associazione Vivere in Valdisieve

Associazione I’Bercio Loro Ciuffenna

Associazione La Libellula – Gruppo per l’ambiente Valle del Serchio

Associazione IBS-Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità

Associazione Don Lorenzo Milani Onlus Calenzano

Associazione Livorno Porto Pulito

Associazione per la Valdambra

Associazione per i Diritti dei Cittadini (ADiC sede di Montepulciano Siena)

Alterpiana Firenze Prato Pistoia

Assemblea Permanente No Keu

Apuane Libere ODV

Comitato Apuano salute ambiente della provincia di Massa Carrara

Comitato Acqua Pubblica Arezzo

Comitato Acqua Bene Comune Pistoia

Comitato Acqua Bene Comune Valdarno

Comitato Trasparenza per Rosignano

Comitato dei cittadini per la chiusura di ex Cava Fornace - Montignoso (MS)

Comitato Acqua alla gola Massa

Comitato Ambientale di Casale

Comitato Collesalviamo l’Ambiente

Comitato per un altro raddoppio

Comitato “Le Vittime di Podere Rota”

Comitato Alberi Viale IV Novembre Empoli

Comitato dalla parte del Cittadino Forte dei Marmi

Comitato Valdisieve

Comitato per la Tutela del Crinale Mugellano - Crinali liberi

Comitato No Cubone Livorno

Comitato Difensori della Toscana Casole d'Elsa

Legambiente Circolo Pistoia

Medicina Democratica Firenze

Centro Culturale La Pietra Vivente Massa

Centro d'Iniziativa Enrico Berlinguer AR

Circolo Laudato Si’ Pontedera Valdera

Circolo Laudato Si’ San Giovanni Valdarno

Crisoperla biologica e solidale - Associazione APS

Coordinamento provinciale rifiuti zero Livorno

Coordinamento per la difesa del Parco Pertini e dell'Ospedale Storico Livorno

Extinction Rebellion Prato

InMezzoallAutostrada

La Piana contro le nocività-Presidio Noinc Noaereo

Magliette Bianche di Massa e Carrara

Mamme di “News s Tutto Gas”

Marcignana non si piega

Obiettivo Periferia Pistoia

Orto per Orto APS Associazione di Promozione Sociale

Orto Collettivo di Calenzano APS

Prato Social Forum

Pro Bisenzio

Rete Toscana in Movimento

Terra Libera Tutti Reggello

Unione Inquilini Pisa Sezione Valdarno Inferiore

Unione Speleologica di Calenzano OdV (USC)

Valdisieve in Transizione

Valdelsa Attiva