Strade e marciapiedi, interventi in corso da Ponte a Elsa a Casenuove passando dal centro

L'amministrazione comunale guidata da Alessio Mantellassi ha puntato l'attenzione sin dai primi giorni del mandato sulle manutenzioni lungo il territorio. La città di Empoli si estende su un'area di 62 km quadrati, molti dei quali toccati da strade e infrastrutture comunali. Per questo è stato posto l'accento sin dalle primissime azioni di governo della giunta, a partire dalla manovra 'Empoli 100 giorni', la variazione di bilancio da 14 milioni di euro approvata in Consiglio comunale il 29 luglio scorso. Per le manutenzioni, sono stati stanziati 500mila euro dell'avanzo di bilancio comunale, da sommare a quote già stanziate nel corso dell'anno. Una scelta per riuscire a dare subito nell'immediato una risposta a sollecitazioni e segnalazioni che sono pervenute nel tempo su situazioni che necessitano sistemazione.

Così spiega la strategia d'intervento il sindaco Alessio Mantellassi: "Empoli è fatta di famiglie e persone che ogni giorno si spostano per motivi di studio, di lavoro e per il loro tempo libero. L'amministrazione comunale è chiamata a dare risposte a queste esigenze di mobilità, soprattutto in un territorio vasto come quello empolese. È per questo che con l'assessore Simone Falorni, che ringrazio, e con gli uffici e i dipendenti comunali abbiamo elaborato una strategia che permetta una riqualificazione per le situazioni più difficili di strade e marciapiedi. Non ci sono territori privilegiati se non quelli dove le condizioni dell'asfalto sono oggettivamente peggiori. Per cui lavoriamo giorno per giorno per dare risposte alla cittadinanza. Al momento la programmazione degli interventi è disseminata su tutta la città e vogliamo darne notizia periodicamente proprio per mostrare che le istanze dei cittadini saranno accolte e soddisfatte".

IL QUADRO E LA MAPPA DEGLI INTERVENTI - I primi interventi già partiti nelle ultime settimane riguardano la bitumazione dei marciapiedi. A inizio settembre sono stati rifatti i marciapiedi di via F.lli Cervi a Ponte a Elsa (attualmente già realizzati) e nel quartiere di Avane dove sono stati 'fresati' e nuovamente bitumati i marciapiedi di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, quelli del tratto destro di via Maestrelli, quelli di via del Borghetto e soprattutto i marciapiedi del tratto di via della Motta nel centro abitato. Dopo la fine delle asfaltature di Avane, gli operai si sono spostati in centro con interventi su marciapiedi di via Tripoli, via Amendola e, poco fuori dal centro, su via Fattori (quest'ultimo ancora in corso). L'elenco è ancora lungo e verrà reso noto nel dettaglio al momento dell'intervento.

Non solo marciapiedi: a breve partiranno anche interventi di asfaltatura strade. L'avvio è stato deciso su via della Nave a Marcignana e col tratto interno a Casenuove di via Valdorme, fino a giungere al completamento dell'asfaltatura di via Piovola a Villanuova, dove manca soltanto un tratto per l'apertura definitiva (questo intervento però era già finanziato e previsto prima dello stanziamento della manovra 'Empoli 100 giorni'). Sotto l'occhio degli uffici comunali anche il quartiere di Carraia, a partire da via Vico e via di Carraia.

"Abbiamo voluto iniziare subito con una serie di interventi di riasfaltatura di marciapiedi e strade, in maniera diffusa su tutto il territorio comunale, muovendo da varie segnalazioni che ci sono pervenute e che abbiamo accolto - commenta l'assessore alle Manutenzioni Simone Falorni -. Alcuni marciapiedi versano in situazioni abbastanza critiche da tempo, ad esempio nel quartiere di Avane o in zone centrali come Via Tripoli e Via Amendola, oppure con strade che necessitano di nuova asfaltatura viste le condizioni non ottimali allo stato attuale, da via della Nave a Marcignana fino al tratto interno a Casenuove di via Valdorme. Sappiamo che ci sono varie altre situazioni di questo tipo su tutto il territorio, e che con questo primo intervento certamente non concludiamo il nostro interesse a voler sistemare strade e marciapiedi. Continuano a giungerci apposite segnalazioni sulle quali promettiamo di porre la dovuta attenzione, affinché si possa intervenire successivamente a questa prima parte".

Fonte: Ufficio Stampa