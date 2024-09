Toscana Plastic Free: torna Sea & Rivers, l' "onda blu" per togliere la plastica dalle acque. Gli eventi in Toscana.

Sabato 28 e domenica 29 settembre torna anche in Toscana “Sea & Rivers”, l’evento nazionale a tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua targato Plastic Free. Un intero weekend dedicato alla pulizia ambientale delle coste e degli argini con centinaia di iniziative in tutta Italia, un'onda blu di volontari della Onlus che entrerà in azione per liberare la natura da tonnellate di plastica e rifiuti.

“Sea & Rivers”, oltre ad essere un grande evento di clean up, vuole portare l’attenzione sulle condizioni ambientali in cui versa il nostro Pianeta. Moltissimi report e ricerche scientifiche mostrano dati di fronte ai quali non si può più restare indifferenti. Ad esempio nel 2050, nei mari, ci sarà più plastica che pesci, con le dovute conseguenze per la salute e l’alimentazione dell’uomo. Recenti studi, poi, confermano l’ormai costante presenza di microplastiche e nanoplastiche persino nel latte materno, nel sangue, nei tessuti e nelle vie respiratorie.

A supportare l’evento Plastic Free, sarà MINI, brand automobilistico che, attraverso il manifesto BIG LOVE FOR THE PLANET, sostiene da tempo la salvaguardia ambientale attraverso un impegno costante e concreto.

“Invertire la rotta è possibile e le azioni di Plastic Free ne sono un piccolo esempio che può dare speranza – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – In appena cinque anni, siamo riusciti ad organizzare più di 6.800 appuntamenti di pulizia ambientale, rimuovendo oltre 4 milioni di kg di plastica e rifiuti. Ogni gesto è importante ed è per questo che invitiamo tutti i cittadini volonterosi a farsi avanti, iscrivendosi gratuitamente sul nostro sito e a prendere parte agli eventi più vicini.

Questo il calendario degli eventi in Toscana:

domenica 22 settembre

Casciana Terme Lari (PI), ore 8.30

CleanUp

Ritrovo: PERIGNANO c/o Scuola Primaria Samminiatelli via Samminiatelli

Referente evento: Maurizio Biondi

Buonconvento (SI), ore 9.00

Passeggiata Ecologica

Ritrovo: Piazzale Garibaldi

Referente evento: Tommaso Brocci

sabato 28 settembre

Montopoli in Val d'Arno (PI), ore 8.30

CleanUp

Ritrovo: Le Capanne, di fronte alla Chiesa

Referente evento: rossella sabatini

Prato (PO), ore 10.00

CleanUp

Ritrovo: Via di Filettole 9

Referente evento: Elvira Bacci

Forte dei Marmi (LU), ore 17.00

CleanUp

Ritrovo: Pontile di Forte Dei Marmi

Referente evento: Miklo Dodaj

Pisa (PI), ore 8.30

CleanUp

Ritrovo: Parco Di San Rossore - Cascine Vecchie

Referente evento: Mario De Longis

domenica 29 settembre

Gaiole in Chianti (SI), ore 9.00

Passeggiata Ecologica

Ritrovo: PARCO GIOCHI - Via Temistocle Gradi

Referente evento: Alice Bertolina

Santa Croce sull'Arno (PI), ore 9.00

CleanUp

Ritrovo: Via del castellare

Referente evento: Carmine Testa

Massa Marittima (GR), ore 9.00

CleanUp

Ritrovo: Località La Pesta, Lago dell'Accesa

Referente evento: Gianluca Ranaldi

Quarrata (PT), ore 9.15

CleanUp

Ritrovo: Via Modena 12

Referente evento: Virginia Barontini

Lucca (LU), ore 9.30

CleanUp

Ritrovo: Fattoria urbana Drappo verde ex Albogatti

Referente evento: Irene Dell'Amico

Partecipa

Montelupo Fiorentino (FI), ore 10.00

Passeggiata Ecologica

Ritrovo: Piazza della Libertà

Referente evento: Vittorio Bruciamacchie

Ponsacco (PI)ore 9:00

CleanUp

Ritrovo: via Valdera stazione Esso

Referente evento: rossella sabatini

Pontedera (PI)ore 9:15

CleanUp

Ritrovo: Parcheggio Cimitero comunale

Referente evento: Federica Chelli

Programma eventi in aggiornamento, per ulteriori aggiornamenti info su www.plasticfreeonlus.it/eventi.

Fonte: Ufficio Stampa