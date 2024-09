Anci Toscana, la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni eletta presidente

La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni è la nuova presidente di Anci Toscana, l’associazione regionale dei Comuni. Cenni è stata eletta a stragrande maggioranza (solo lei stessa si è astenuta) durante l’assemblea congressuale di Anci Toscana, che si è tenuta oggi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, presenti oltre 150 tra sindaci e amministratori. La sua era una candidatura unitaria.

“Ringrazio i colleghi e le colleghe per la fiducia – ha detto la presidente – Iniziamo un percorso che dovrà vederci lavorare assieme, piccoli, grandi, medi Comuni, con un medesimo obiettivo che è quello fare del nostro meglio per rendere strumenti, bilanci e norme più adeguati a rispondere pienamente alle nostre comunità. Comunità di cui siamo i primi interlocutori e di cui dobbiamo, per primi, prenderci cura affrontando criticità e trovando soluzioni. Oggi qualsiasi riforma si intenda fare a livello nazionale e regionale, è necessario che veda un ruolo forte, chiaro ed attivo dei sindaci”.

Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi, presidente Anci Toscana

“Nel tempo, anche da altri livelli istituzionali, ho seguito e apprezzato i temi, le istanze, le battaglie di Anci Toscana. – ha proseguito Cenni – Un patrimonio enorme che abbiamo costruito e che adesso dobbiamo far crescere ancora. Fra i temi da affrontare c’è quello della fiscalità locale, prevedendo per i Comuni maggiore possibilità di decisione e di autonomia, il necessario patto politico-istituzionale fra le città e le aree interne della Toscana che offra ad ogni Comune pari dignità, l’opportunità di incentivare le Unioni e le gestioni associate, proprio perché occorre lavorare insieme. Oggi, inoltre, alla guida di tanti Comuni ci sono donne e credo che questo rappresenti, pur nella differenza dei punti di vista, una possibilità ancor più forte di costruire risposte mirate ai temi della violenza di genere e della parità in ogni ambito della vita economica, sociale, civica”.

“Ringrazio chi ha proposto la mia candidatura, chi mi ha sostenuto e votato – ha concluso – Grazie a Simone Gheri, pilastro fondamentale di Anci e a Matteo Biffoni per il grande lavoro e la grande capacità di rappresentanza che ha saputo esprimere. Grazie a chi mi ha accompagnerà in questo percorso che costruiremo insieme”.

Susanna Cenni è nata a Monteroni d’Arbia nel 1963, e vive a Poggibonsi dal 1966. Ha cominciato il suo percorso nelle istituzioni come consigliera comunale di Poggibonsi dal 1985 al 1990, ed è stata il primo presidente dell’ATO 6 dell’Ombrone per la gestione delle risorse idriche dal 1997 al 2000. Poi il lungo impegno nella Regione Toscana: dal 2000 è stata assessora regionale al Turismo, commercio e terme e dal 2005 assessora regionale all’Agricoltura, foreste, caccia, pesca e alle Politiche di genere. E’ stata deputata alla Camera per tre legislature, dal 2008 al 2022, occupandosi prevalentemente di agricoltura, ambiente, diritti e pari opportunità, scrivendo numerose proposte di legge, alcune delle quali oggi sono leggi dello Stato. Ha fondato l’Associazione “Demetra” in Valdelsa a difesa dei diritti delle donne.

E’ sindaca di Poggibonsi dal 25 giugno scorso, quando è stata eletta con il 60,6% dei voti.

Susanna Cenni è sposata; ama leggere, camminare, la fotografia e i viaggi; ha una passione per la scrittura, il teatro e la danza (che pratica nel tempo libero).

Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, vicepresidente Anci Toscana

Il sindaco di Piombino Francesco Ferrari è stato eletto vicepresidente. “Quando si riceve un incarico siamo tutti molto motivati – ha detto – Darò il mio massimo impegno in aiuto alla presidente, al direttivo, a tutti i sindaci della Toscana. Noi tutti siamo il primo avamposto dei cittadini sul territorio e Anci Toscana è uno strumento valido ed efficace, a cui riconoscere fondamentale importanza per aiutare i sindaci ad affrontare i tanti problemi dei Comuni e dei cittadini”.

L’assemblea di Anci Toscana ha anche eletto all’unanimità gli altri vertici dell’Associazione. Simone Gheri è stato confermato direttore.

Questi i componenti del consiglio direttivo:

Susanna Cenni sindaca di Poggibonsi

Giampiero Fossi sindaco di Signa

Alberta Ticciati sindaca di Campiglia Marittima

Serena Arrighi sindaca di Carrara

Luca Salvetti sindaco di Livorno

Ilaria Bugetti sindaca di Prato

Roberta Casini sindaca di Lucignano

Michelangelo Betti sindaco di Cascina

Alessio Mantellassi sindaco di Empoli

Federico Balocchi sindaco di Santa Fiora

Raffaella Mariani sindaca di San Romano Garfagnana

Gilda Diolaiuti sindaca di Pieve a Nievole

Nicola Armentano consigliere comunale di Firenze

Alessandro Ghinelli sindaco di Arezzo

Francesco Ferrari sindaco di Piombino

Matteo Arcenni sindaco di Terricciola

Michele Conti sindaco di Pisa

Riccardo Megale assessore comunale di Grosseto

Manuela Del Grande sindaca di Santa Maria a Monte

Mario Pardini sindaco di Lucca

Sul sito ancitoscana.it saranno pubblicati tutti i nomi degli eletti nel Consiglio regionale AnciToscana e dei delegati all’Assemblea nazionale.

Gli auguri di buon lavoro del presidente del Consiglio regionale Mazzeo a Cenni e al nuovo direttivo

“Fare il sindaco o la sindaca credo sia uno dei mestieri più difficili che esistano, ma al tempo stesso anche uno dei più nobili. Perché significa, usando le parole di quel grande uomo che è stato don Milani a cui abbiamo dedicato l'ultima Festa della Toscana, ‘Prendersi cura’ di tutte le cittadine e tutti i cittadini. Ecco, è proprio questo il primo e il più importante augurio che voglio fare a tutti voi e a tutti noi che abbiamo l'onore e l'onere di rappresentare pro tempore le istituzioni: vivere i nostri rispettivi ruoli come servizio tenendo ferma la bussola su quel ‘I Care’, mi importa, mi sta a cuore, mi prenderò cura degli altri che era affisso dentro la scuola di Barbiana”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha portato il saluto all’assemblea regionale dell’Anci, riunita nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Mazzeo, al termine dei lavori di Anci, ha poi inviato le sue congratulazioni e il suo augurio di buon lavoro a Susanna Cenni, sindaca di Poggibonsi (SI), che è stata eletta presidente di Anci Toscana in sostituzione dell’uscente Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato.

“Susanna Cenni – ha detto Mazzeo – è figura di grande esperienza amministrativa, che ha alle spalle l’esperienza di assessora regionale e di parlamentare. A lei rinnovo le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro, che estendo a tutto il nuovo direttivo di Anci”. Con l’occasione, il presidente del Consiglio regionale ha ringraziato il presidente uscente Biffoni e a tutto il direttivo “per il lavoro svolto in questi ultimi 5 anni”.

“In questi anni – ha detto Mazzeo nel corso del suo intervento davanti all’assemblea - molte sono state le occasioni in cui abbiamo potuto collaborare insieme per dare risposte alle cittadine e ai cittadini anche su temi di frontiera. E non è un caso che abbiamo scelto proprio i comuni come destinatari dei tanti bandi e delle tante iniziative che, insieme a tutto l’ufficio di presidenza, abbiamo messo in piedi per utilizzare le economie e le risorse che si sono via via liberate nel bilancio del consiglio regionale: dalle iniziative culturali a quelle per la mobilità sostenibile, dalla street art ai parchi gioco inclusivi, dai luoghi di aggregazione giovanile fino a quelle, in ultimo, dedicate agli 80 anni della Liberazione della Toscana e al recupero del patrimonio storico, culturale e archivistico danneggiato dalle alluvioni. E accanto a questo non posso e non voglio dimenticare il lavoro comune che abbiamo fatto anche attraverso la Scuola di Formazione Politica destinata ai giovani amministratori che come Consiglio Regionale abbiamo promosso proprio insieme ad Anci e Upi dedicandola ad Alessia Ballini, una donna straordinaria che è stata sindaca e consigliera regionale. E permettetemi con lei di ricordare oggi qui un altro collega, un altro sindaco che ha dato tanto a questa associazione, che ha dato tanto alla politica e ha dato tanto alle nuove generazioni di amministratori e che purtroppo ci è stato portato via troppo presto: Massimiliano Pescini”.

“Abbiamo fatto questo percorso – ha aggiunto, - consapevoli che l’identità stessa di questa regione si alimenta proprio dalla lunga storia dei suoi comuni, ognuno con la propria identità e le proprie differenze. Ma proprio la somma di queste singole identità, dalle grandi città ai piccoli borghi, dal mare alle aree interne, è ciò che rende la Toscana una terra unica e conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo”. Augurandosi che lo stesso riconoscimento al protagonismo di Anci da parte del Consiglio regionale sia messo in pratica anche dal governo nazionale, Mazzeo ha concluso il suo intervento di saluto con l’augurio di buon lavoro e con l’incoraggiamento “a proseguire sulla strada della costruzione del bene comune delle Toscane e dei Toscani. Perché sempre di più Toscana nel mondo sia sinonimo di apertura, inclusione, solidarietà, libertà”.

Confcooperative Toscana: “Buon lavoro a Susanna Cenni, Comuni non vanno lasciati soli”

“Congratulazioni a Susanna Cenni per la sua elezione a presidente di Anci Toscana. Il lavoro che l’aspetta non è semplice, perché i Comuni sono il primo presidio istituzionale sui territori e in quanto tali sono il fronte delle crisi sociali. In questo quadro, la perdurante crisi di fiducia nelle istituzioni che affligge l’Italia può creare gravi fratture nelle nostre comunità anche in luoghi dal forte radicamento democratico e solidale come la Toscana. Per questo i Comuni non vanno lasciati soli”.

A dirlo è Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana, dopo aver partecipato all’assemblea di Anci Toscana che ha eletto nuova presidente la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni.

“Come Confcooperative Toscana – dice Grilli – siamo pronti a collaborare con la nuova presidente regionale di Anci, così come abbiamo fatto con il suo predecessore Matteo Biffoni che ringraziamo per il lavoro svolto, per tenere insieme coesione e sviluppo della Toscana. Nel reciproco rispetto dei ruoli, a volte anche con idee diverse, com’è naturale che succeda in un dialogo democratico, le cooperative sono pronte a fare la loro parte per il bene della nostra regione”.