AVIS Empoli organizza il 1° raduno 'Incanto d'altri tempi' con il Moto Club Guzzi Empoli

Per domenica 22 settembre, l’AVIS Comunale Empoli organizza, in collaborazione con il Moto Club Guzzi Empoli, la 1° edizione del raduno di veicoli d’epoca “Incanto d’altri tempi”, aperto a sidecar, motocarri, auto, moto e Vespe.



La manifestazione, che si svolge con il patrocinio del Comune di Empoli, avrà luogo presso la sede AVIS, in via Guido Rossa n. 1. Il nutrito programma prevede la gara conclusiva del Campionato Toscano MotoRaid 2024, esposizione dei veicoli d’epoca, giro turistico e Rievocazione del Circuito Empolese, aperitivo, ed infine pranzo presso la sede di AVIS, con premiazioni per le varie categorie.



Gli orari previsti sono i seguenti: iscrizioni dalle ore 8 alle ore 9, partenza primo concorrente alle 9.30, partenza per il giro turistico con aperitivo intorno alle ore 11. Al rientro, seconda prova MotoRaid, pranzo e premiazioni a seguire. Sarà un’occasione per ammirare veicoli di grande interesse storico e sostenere l’associazione AVIS Empoli, il cui operato è di grande valore sociale

Fonte: Ufficio Stampa