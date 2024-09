'Fortissimissimo Metropolitano', a Empoli la pianista Rikako Tsujimoto

Tutto pronto per il primo fine settimana di musica della rassegna "Fortissimissimo Metropolitano". Promosso dagli Amici della Musica di Firenze in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e il patrocinio e contributo della Città Metropolitana di Firenze.

Il primo appuntamento è per domenica 22 settembre 2024 alle 18 al Cenacolo degli Agostiniani: riflettori puntati sulla giovane pianista Rikako Tsujimoto. Nata in Giappone nel 1998 e ha iniziato a studiare pianoforte all’età di tre anni. Si è laureata a pieni voti all’Università delle Arti di Tokyo con il Professor Hiroshi Arimori e ha proseguito gli studi al Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto sotto la guida di Massimiliano Ferrati, laureandosi con il massimo dei voti e menzione d’onore. Ha tenuto diversi concerti da solista in Giappone e in Italia, e si è esibita negli Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca, Dubai, Polonia e Spagna. Ha vinto il primo premio e il premio del pubblico al concorso “Premio Lamberto Brunelli” 2024, il secondo premio al Concorso Pianistico Internazionale “Warsaw Grand Prix” in Polonia, il secondo premio al Concorso Pianistico Internazionale “G. Rospigliosi – Premio Schumann 2022″, il quinto premio al Concorso Pianistico “Palma D’oro” di Finale Ligure, il secondo premio al Concorso Pianistico Internazionale ” Rachmaninov” in Giappone, il terzo premio al Concorso Pianistico Internazionale “F. Chopin – Asia”, il primo premio al Concorso Pianistico “Neyagawa Arukas” in Giappone, e ha ottenuto una medaglia d’oro e una di bronzo al Concorso Pianistico PTNA in Giappone. È stata finalista, inoltre, al Concorso ClaviCologne in Germania e al Concorso Pianistico Internazionale di Chieti in Italia. Si è esibita con l’Orchestra Concertante, l’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta, l’Orchestra Sinfonica di Kaliningrad e l’Orchestra Città di Grosseto.

Ha partecipato attivamente a diversi corsi internazionali, presso l’International Keyboard Institute & Festival di New York, il ClaviCologne International Piano Festival in Germania, la Fondazione Accademia Internazionale di Imola, la Middle East Classical Academy negli Emirati Arabi Uniti, la International Piano Masterclass di Katowice, la Airas Nunes Aula de Cámara in Spagna.

Programma:

C.P.E. BACH: Rondò in do minore, Wq 59/4

MOZART: Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore, K. 282

CHOPIN: Notturno in do diesis minore, op. 27 n. 1; Scherzo n. 1 in si minore, op. 20; Sonata n. 2 in si bemolle minore, op. 35

L’ingresso è gratuito con prenotazione a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fortissimissimo-metropolitano-2024-empoli-1003488861197?aff=ebdssbdestsearch

Il Festival proseguirà sempre al Cenacolo degli Agostiniani, alle 18, con altri due appuntamenti: domenica 29 settembre le voci di Alessia Attili (soprano), Elisabetta Ricci (mezzosoprano), Luca Bazzini (tenore) saranno accompagnate da Laura Bemporad alla viola, Matteo Fabbrini al clarinetto e Matilde Graziani al pianoforte; mentre domenica 6 ottobre sarà il turno del recital pianistico di Alessandro Amendola.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa