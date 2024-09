La Guardia di Finanza in visita con dei doni ai piccoli pazienti del Meyer

Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Gen. D. Giuseppe Magliocco, si è recato stamani in visita ai piccoli pazienti dei Reparti Pediatrici dell’Ospedale “Meyer” di Firenze. L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse per la ricorrenza del 250° Anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza e dei festeggiamenti del Santo Patrono San Matteo.

Nell’occasione, il Comandante Regionale ha incontrato il Segretario Generale della Fondazione “Meyer”, Dott. Alessandro Benedetti e il Direttore Amministrativo dell’Ospedale il Dott. Lorenzo Pescini, i medici, gli infermieri e i collaboratori quotidianamente impegnati nella cura dei bambini affetti da varie patologie. L’Ospedale Pediatrico “Meyer” rappresenta un’eccellenza sanitaria, sostenuto anche con il supporto della Fondazione, anche sotto il profilo tecnico – scientifico e sociale, punto di riferimento per la pediatria nazionale ed europea per la ricerca, per le metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino.

La delegazione ha fatto visita ai piccoli degenti presso la “ludobiblio”, dove sono stati omaggiati con materiale pedagogico quali, penne, matite, album da colorare. Un’altra parte dei doni sarà utilizzata dai bambini in attesa al Pronto Soccorso. Il materiale didattico è frutto della donazione dei Finanzieri dell’area metropolitana fiorentina, che hanno aderito, numerosi, all’iniziativa di solidarietà promossa dal Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza.

Il Dott. Alessandro Benedetti e il Dott. Lorenzo Pescini hanno ringraziato le Fiamme Gialle di Firenze per l’apprezzamento e il significativo gesto, che ha regalato un sorriso e un momento di serenità ai piccoli pazienti.

Fonte: Ufficio Stampa