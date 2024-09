Malore lungo la strada panoramica di via di San Donato a Vinci: muore 54enne

Un 54enne svedese è morto ieri a Vinci dopo un malore, poco prima di ora di pranzo. L'uomo, in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli, ma le sue condizioni sono risultate subito gravi. È morto poco dopo. A darne notizia il quotidiano La Nazione.

Il 54enne stava passeggiando lungo la strada panoramica di via di San Donato in compagnia della moglie. È stata quest'ultima a dare l'allarme. Giunto ancora in vita al pronto soccorso, purtroppo non ce l'ha fatta.