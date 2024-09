Chi sono i toscani nella casa del 'Grande Fratello'

Torna il programma che fa più parlare di sé, soprattutto sui social. Su Canale5 è di nuovo in onda il 'Grande Fratello' con molti ospiti - vip ma non solo - e un bel po' di Toscana tra concorrenti e non solo.

È condotto da Alfonso Signorini e accanto a lui, tra gli opinionisti, siede Cesara Buonamici: giornalista, volto del Tg5, è originaria di Firenze e torna molto spesso col marito. Ma non è l'unica rappresentante del Granducato, sono tre i concorrenti toscani.

La prima in ordine alfabetico è Yulia Bruschi. È nata a Cuba 26 anni fa, vive a Lucca da molto tempo. Lavora come direttrice artistica in un locale lucchese. In passato ha partecipato anche a 'Love Island' e 'Temptation Island'.

Troviamo poi un volto noto toscano come Luca Calvani. Attore 50enne originario di Prato e residente a Camaiore, ha preso parte a tantissime produzioni italiane e internazionali. Ha all'attivo partecipazioni a 'Cortesie per gli ospiti' e all''Isola dei Famosi', che ha pure vinto. Da qualche tempo ha aperto un agriturismo in Versilia.

C'è anche Tommaso Franchi, uno dei cosiddetti Nip, il contrario di vip. Viene da Siena, ha 24 anni, nella vita fa l'idraulico ed è contradaiolo della Tartuca: peraltro è il nipote del capitano della contrada.

Il Grande Fratello è partito lunedì 16 ottobre in prima serata su Canale5. I concorrenti rimarranno nella casa almeno fino alla prossima primavera, a patto di non essere eliminati, ovviamente.