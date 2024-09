Cena di classe mezzo secolo dopo: a tavola gli ex studenti della 5B del Marconi di San Miniato

Gli ex studenti della 5 B del Liceo Scientifico G.Marconi di San Miniato anno scolastico 1973/1974, hanno voluto incontrarsi, per vivere una giornata all'insegna dell'allegria e dei ricordi e così si sono trovati mercoledì 18 settembre presso un agriturismo nei dintorni d Empoli, sono arrivati in tanti per riabbracciarsi e raccontarsi come sono trascorsi questi cinquanta anni dal diploma, riscoprendo, ancora una volta, il valore di stare assieme.

Quasi tutti sono stati rintracciati e in 14 hanno aderito all’iniziativa; qualcuno non si era più visto dal tempo degli esami, ma cinquant’anni sono stati cancellati in un lampo, durante il pranzo, tra una risata ricordando i vecchi episodi divertenti e una lacrima per il tempo che passa inesorabile sono stati ricordati con affetto i tre compagni che negli anni sono venuti a mancare.

Un tumulto di emozioni, gioie e speranze giovanili riaffiorate, nostalgie, malinconie e racconti di vita hanno aperto l’album dei ricordi arricchito da aneddoti di pagine vissute. Sono diventati nel frattempo genitori, nonni e sono tornati con la memoria al periodo scolastico, quando il futuro era ancora da disegnare e definire.

Per concludere felicemente questa fantastica reunion come allora in classe in una perfetta giornata di scuola il fatidico appello: 5° B ANNO 1973/74 :

Battini Gianna, Benvenuti Giacomo, Bertelli Sandro, Biondi Grazia, Carmignani Fabrizio, Casella Roberto, Del Carlo Riccardo, Gelli Renzo, Ghizzani Carla,

Ponticelli Enrico, Prugna Antonio, Santini Mariella, Tesi Franco, Valori Lucia

E' stata una vera e propria festa con grandi abbracci e brindisi al termine della rimpatriata con l'impegno di ritrovarsi ancora .