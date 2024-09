Incontri del Cinema d’Essai, tutti gli appuntamenti a Lucca

Si è delineato il ricco programma di anteprime degli Incontri del Cinema d’Essai, organizzati dalla FICE (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) per la prima volta a Lucca, dal 30 settembre al 3 ottobre, con una pre-apertura domenica 29 settembre in collaborazione con il Lucca Film Festival: il regista Francesco Costabile e il protagonista Francesco Gheghi presenteranno al pubblico lucchese Familia, premio al miglior attore di Venezia Orizzonti e Segnalazione UNICEF di Agiscuola.

Tra le tante anteprime per i professionisti del cinema d’essai accreditati, da segnalare (oltre alla già annunciata Palma d’Oro di Cannes, Anora di Sean Baker): il Leone d’Oro La stanza accanto di Pedro Almodovar e, sempre da Venezia, Noi e loro (Jouer avec le feu), Coppa Volpi per Vincent Lindon; il Premio del Pubblico di Orizzonti Extra Shahed (The Witness) dell’iraniano Nader Saeivar, El jockey dell’argentino Luis Ortega e Stranger eyes di Siew Hua Yeo (entrambi in concorso).

Nutrita anche la partecipazione del cinema italiano: Parthenope di Paolo Sorrentino, Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta alla presenza del regista Gianluca Jodice (film di apertura del Festival di Locarno), l’anteprima assoluta di Hey Joe alla presenza del regista Claudio Giovannesi, interpretato da James Franco e Francesco Di Napoli; Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (tra i Premi FICE 2024).

Da Cannes approdano a Lucca anche il premiato film d’animazione Flow del lituano Gints Zilbalodis e Un’orchestra stonata (En fanfare) di Emmanuel Courcol. Da citare inoltre il nuovo film di Robert Guédiguian La gazza ladra.

Fonte: Ufficio Stampa