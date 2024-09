'Le terapie digitali nel contrasto alla demenza', seminario a Empoli

In concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, l'associazione A.I.M.A. E.V.V. organizza un seminario dal titolo "Le terapie digitali nel contrasto alla demenza: a che punto siamo". L'evento si svolgerà il 21 settembre 2024, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso il Cenacolo Ex Convento degli Agostiniani di Empoli. L’evento ha il patrocinio del Comune di Empoli, della Società delal Salute EVV e della cooperativa sociale SintesiMinerva.

Il seminario si concentrerà sulle innovazioni digitali nel trattamento delle demenze, esplorando come le tecnologie possano contribuire a contrastare il declino cognitivo. Saranno presentati sistemi a domicilio, come tablet dotati di software specifico per la socializzazione delle persone con demenza lieve o moderata, e applicazioni per migliorare i comportamenti degli anziani.

Regina Canapè, Vice Presidente di A.I.M.A., ha dichiarato: "le tecnologie digitali rappresentano una risorsa fondamentale nella lotta contro il declino cognitivo. Non solo offrono nuove opportunità per migliorare la qualità della vita delle persone affette da demenza, ma favoriscono anche un maggiore coinvolgimento dei familiari e degli operatori sanitari nella cura quotidiana."

L'evento è rivolto principalmente a volontari, operatori del terzo settore e assistenti sociali.

