Lega San Miniato a Nardini: "Il Marconi dimostra che i soldi pubblici vanno gestiti meglio"

L’Assessore regionale alla istruzione della Toscana Alessandra Nardini in occasione della apertura dell’anno scolastico ha rilasciato una intervista nella quale orgogliosamente ha lanciato il consueto guanto di sfida al Governo nazionale sentenziando che “dal Ministro Valditara non è arrivato nemmeno un euro” riferendosi specificatamente alla edilizia scolastica.

La dichiarazione dell’Assessore alla Istruzione, pugnace esponente del PD, lascia stupiti perchè se è vero che la polemica è il sale della politica è anche vero che quando si superano certi limiti si cade nel ridicolo. Cosa accaduta all’Assessore in questione.

Con il PNRR di soldi in Toscana ne sono piovuti molti e una bella parte di essi sono andati all’edilizia scolastica, quando i Comuni ne hanno fatto richiesta e quando ne sono stati capaci. Le decine e decine di milioni arrivati ai Comuni toscani dal PNRR ha messo in condizioni i medesimi di disporre di risorse ingenti come mai si era visto prima. Nonostante questo, e con un PNRR ancora aperto, la Regione Toscana chiede altri soldi dallo Stato. Siamo al ridicolo.

Ricordiamo all’Assessore all’Istruzione della Regione Toscana che i soldi pubblici non sono una risorsa illimitata e quindi vanno utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia. Chiedere sempre di più è facile, ma è ora di capire che i soldi dei cittadini vanno amministrati con oculatezza. La penosa vicenda del Liceo Marconi di San Miniato – che l’Assessore Nardini conosce molto bene e quindi avrebbe dovuto moderare l’attacco al Governo – dimostra come sia fondamentale una accorta gestione dei soldi pubblici, accorta gestione che ad esempio nella vicenda del Liceo di San Miniato è mancata. Ricordiamo all’Assessore Nardini che dal 2008 ad oggi per il Liceo Marconi di San Miniato sono stati spesi 11 milioni di euro, a seguito dell’abbandono di ben due edifici rivelatisi inidonei, di cui uno di nuova edificazione, senza che si sappia – tra l’altro - chi siano i responsabili di tale debacle. E in sovraprezzo il problema del Liceo Marconi non è ancora risolto con la conseguenza che la Provincia di Pisa per dare una sede temporanea al Liceo corrisponde ad un privato un canone di locazione di migliaia di euro al di. La questione è semplice, le risorse pubbliche non sono illimitate, quindi molto banalmente vanno ben utilizzate, cosa che in Toscana non sempre accade.

Lega San Miniato